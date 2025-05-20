СБУ задержала несовершеннолетнего предателя, который "сливал" рф локации Сил обороны в Харькове и Днепре

Военная контрразведка в Харьковской области задержала еще одного несовершеннолетнего агента российских спецслужб, который шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях и "сливал" их врагу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

Как выяснили оперативники, подозреваемым оказался 17-летний житель Лозовой в Харьковской области. Оккупанты завербовали его через Телеграм. Вражеские спецслужбы втянули подростка в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег".

Чтобы выполнить вражеские задачи, юноша "гастролировал" на рейсовых автобусах по территории восточных областей и фиксировал военные объекты на камеру телефона.

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Во время одной из разведок он снял на видео военную колонну, ехавшую на передовую. Парень использовал "легенду" о поиске ближайшего отделения почты, когда разведывал местность возле здания украинских войск.

После возвращения домой агент рф обобщал собранные данные и готовил "отчет" российскому куратору. Враг планировал использовать полученную информацию для подготовки новых ударов по регионам.

Предателя задержали по месту жительства. Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

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На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Злоумышленник – под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, Служба безопасности приняла комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Напомним

Ранее СБУ задержала в Донецкой области сотрудницу угледобывающего предприятия, которая шпионила для российской фсб. Она корректировала огонь оккупантов на Покровском направлении и передавала данные о ВСУ.