У Повітряних силах затримали "крота" елітного спецпідрозділу фсб рф - СБУ
Київ • УНН
СБУ затримала майора Повітряних Сил ЗСУ на Львівщині, який виявився російським агентом, завербованим через колишню дружину. Він збирав інформацію про українську військову авіацію для ракетно-дронових ударів.
У лавах Повітряних Сил ЗСУ затримали "крота" елітного спецпідрозділу фсб рф, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.
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Військова контррозвідка СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ, як вказано, зірвала нову спробу рф отримати координати авіаційної інфраструктури ЗСУ.
Під час спецоперації на Львівщині затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом
Окупати, за даними СБУ, завербували його через колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у Мелітополі.
За матеріалами справи, підривну діяльність "крота" координував кадровий співробітник відділу спецоперацій "Альфа" фсб Олександр Бєлодєдов.
"Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари", - розповіли у спецслужбі.
Співробітники СБУ, як повідомляється, завчасно викрили "крота", задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали.
Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його ексдружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України.
Збирався скоригувати ракетний удар на військовий інститут: СБУ викрила "крота" фсб23.05.25, 10:49 • 3545 переглядiв