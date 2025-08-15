$41.450.06
Facebook

СБУ виявила 207 агентів спецслужб рф, 52 - у Силах оборони, заблокувала 114 схем ухилянтів

Київ • УНН

 • 212 перегляди

СБУ виявила 207 агентів спецслужб рф, 52 з яких були військовослужбовцями. 44 зрадники вже засуджені на термін до 15 років.

СБУ виявила 207 агентів спецслужб рф, 52 - у Силах оборони, заблокувала 114 схем ухилянтів

З початку повномасштабної війни Служба безпеки України викрила 207 агентів спецслужб рф, у тому числі 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами, повідомили у СБУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Служба безпеки, як зазначається, за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України "системно викриває російську агентуру та викорінює злочинні схеми у Силах безпеки та оборони нашої держави".

З початку повномасштабної війни лише співробітники Департаменту військової контррозвідки (ДВКР) СБУ викрили 207 агентів спецслужб рф, які збирали інформацію про Сили оборони та військові обʼєкти України. 52 із них були діючими військовослужбовцями. 44 зрадники вже засуджені на термін від 12 до 15 років

- повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, наприклад, 15 років тюрми отримав екскомандир підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ, який "зливав" окупантам плани бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога. Служба безпеки затримала агента восени 2024 року. 

"Загалом лише у 2025 році військова контррозвідка СБУ ліквідувала три ворожі агентурні мережі", - ідеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначається, військова контррозвідка СБУ запобігла розкраданню понад 44 млрд грн у оборонній сфері.

Також від початку повномасштабної війни Департамент військової контррозвідки СБУ заблокував 114 схем ухилення від мобілізації і припинив 222 факти незаконного обігу зброї та не допустив її вивезення із району бойових дій

- повідомили у СБУ.

Окрім боротьби з агресором та його поплічниками всередині нашої держави, військова контррозвідка Служби безпеки також проводить спецоперації в тилу ворога та бере участь у бойових діях безпосередньо на лінії фронту.

"Зокрема, з початку повномасштабної війни співробітники ДВКР СБУ уразили на полі бою 219 російських танків, 358 бойових броньованих машин, 318 артилерійських систем та 73 засоби радіоелектронної боротьби", - зазначили у СБУ.

Передавав дані про розміщення F-16: СБУ затримала "крота" в Повітряних силах ЗСУ30.07.25, 15:44 • 6711 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Львівська область
Одеська область
Запорізька область
Служба безпеки України
Збройні сили України