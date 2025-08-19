СБУ знешкодила агентурну мережу гру: зрадники коригували удари по Києву і влаштовували диверсії на Одещині

$41.260.08
Ексклюзив
09:27 • 244 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 24456 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 29216 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 47080 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 67237 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 49291 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 37238 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 41437 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 107428 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51470 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед ним19 серпня, 02:57
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 107414 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 102727 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 142243 перегляди
Володимир Зеленський
Оксен Лісовий
Руслан Стефанчук
Олексій Гончаренко
Джо Байден
Україна
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Швейцарія
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"18 серпня, 17:45
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів16 серпня, 07:05
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
TikTok
Поїзд
Крилата ракета

СБУ знешкодила агентурну мережу гру: зрадники коригували удари по Києву і влаштовували диверсії на Одещині

Київ • УНН

 • 1778 перегляди

СБУ викрила агентурну групу російської воєнної розвідки з чотирьох осіб, яка коригувала ракетні удари по Києву та здійснювала диверсії на півдні країни. Двох агентів затримано, їм загрожує довічне ув'язнення.

СБУ знешкодила агентурну мережу гру: зрадники коригували удари по Києву і влаштовували диверсії на Одещині

Служба безпеки України викрила агентурну групу російської воєнної розвідки, яка допомагала ворогу завдавати ракетних ударів по Києву та організовувала диверсії на півдні країни. До складу осередку входили четверо осіб, серед яких – колишня викладачка київського університету, її студент і ексвійськовий. Куратором злочинців виступав кадровий співробітник гру рф максим чачин. Про це інформує СБУ, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, агенти працювали за класичною схемою: виконавці, "зв’язкова" і куратор з москви. Двоє агентів-виконавців були затримані контррозвідкою ще у лютому 2025 року, після чого спецслужба розкрила повну структуру ворожої мережі.

Розслідування встановило, що у 2021 році викладачка одного зі столичних вишів виїхала до росії, де погодилася співпрацювати зі спецслужбами. Вже після початку повномасштабного вторгнення вона завербувала свого колишнього студента, 27-річного киянина, який підтримував агресію рф. Згодом до групи приєднався 40-річний ексвійськовий.

Учасники агентурної мережі збирали дані про розташування підрозділів Сил оборони в Києві, позначали їх на цифрових картах і передавали координати куратору для нанесення ракетно-дронових ударів. Згодом група перемістилася до Одеси, де здійснила низку диверсій: підпал двох веж мобільного зв’язку та кількох електропідстанцій. Крім того, зловмисники готували теракти із застосуванням саморобних вибухових пристроїв, проте СБУ вчасно запобігла цим планам.

Нині двоє агентів перебувають під вартою. Їм інкримінують державну зраду, диверсію, пошкодження об’єктів енергетики та незаконне поводження зі зброєю. За сукупністю статей Кримінального кодексу зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі також готують повідомлення про підозру безпосередньому куратору з рф та жінці, яка виконувала функції "зв’язкової".

СБУ виявила 207 агентів спецслужб рф, 52 - у Силах оборони, заблокувала 114 схем ухилянтів15.08.25, 10:17 • 4736 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійнаКримінал та НП