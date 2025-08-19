СБУ знешкодила агентурну мережу гру: зрадники коригували удари по Києву і влаштовували диверсії на Одещині
Київ • УНН
СБУ викрила агентурну групу російської воєнної розвідки з чотирьох осіб, яка коригувала ракетні удари по Києву та здійснювала диверсії на півдні країни. Двох агентів затримано, їм загрожує довічне ув'язнення.
Служба безпеки України викрила агентурну групу російської воєнної розвідки, яка допомагала ворогу завдавати ракетних ударів по Києву та організовувала диверсії на півдні країни. До складу осередку входили четверо осіб, серед яких – колишня викладачка київського університету, її студент і ексвійськовий. Куратором злочинців виступав кадровий співробітник гру рф максим чачин. Про це інформує СБУ, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, агенти працювали за класичною схемою: виконавці, "зв’язкова" і куратор з москви. Двоє агентів-виконавців були затримані контррозвідкою ще у лютому 2025 року, після чого спецслужба розкрила повну структуру ворожої мережі.
Розслідування встановило, що у 2021 році викладачка одного зі столичних вишів виїхала до росії, де погодилася співпрацювати зі спецслужбами. Вже після початку повномасштабного вторгнення вона завербувала свого колишнього студента, 27-річного киянина, який підтримував агресію рф. Згодом до групи приєднався 40-річний ексвійськовий.
Учасники агентурної мережі збирали дані про розташування підрозділів Сил оборони в Києві, позначали їх на цифрових картах і передавали координати куратору для нанесення ракетно-дронових ударів. Згодом група перемістилася до Одеси, де здійснила низку диверсій: підпал двох веж мобільного зв’язку та кількох електропідстанцій. Крім того, зловмисники готували теракти із застосуванням саморобних вибухових пристроїв, проте СБУ вчасно запобігла цим планам.
Нині двоє агентів перебувають під вартою. Їм інкримінують державну зраду, диверсію, пошкодження об’єктів енергетики та незаконне поводження зі зброєю. За сукупністю статей Кримінального кодексу зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Слідчі також готують повідомлення про підозру безпосередньому куратору з рф та жінці, яка виконувала функції "зв’язкової".
