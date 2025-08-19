СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки
Київ • УНН
Військова контррозвідка СБУ та Нацполіція ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у Києві. Організатор та спільники продавали фіктивні довідки та "бронь", вилучено понад 17 млн грн готівки.
Військова контррозвідка Служби безпеки України разом із Національною поліцією ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Києві. Організатор та його спільники продавали фіктивні довідки та "бронь" через фальшиве працевлаштування, заробивши мільйони гривень. Під час обшуків у них вилучили понад 17 млн грн у готівці та валюті.
Про це повідомили у Службі безпеки, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, до оборудки були залучені місцевий адвокат, ще один юрист та троє лікарів із відомих медичних закладів столиці. Зловмисники підробляли медичні висновки про тяжкі діагнози, щоб військовозобов’язані отримували відстрочку від призову або знімалися з військового обліку.
Правоохоронці встановили чітку координацію між учасниками схеми – від пошуку клієнтів до продажу фальшивих документів. За окрему плату фігуранти також пропонували "бронь" через нібито працевлаштування в державних установах Києва.
Організатора затримали "на гарячому", коли він отримував черговий транш хабаря. Йому та двом спільникам – юристу та лікарю-кардіологу – повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом)ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
