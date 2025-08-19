$41.260.08
10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Військова контррозвідка СБУ та Нацполіція ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у Києві. Організатор та спільники продавали фіктивні довідки та "бронь", вилучено понад 17 млн грн готівки.

СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки

Військова контррозвідка Служби безпеки України разом із Національною поліцією ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Києві. Організатор та його спільники продавали фіктивні довідки та "бронь" через фальшиве працевлаштування, заробивши мільйони гривень. Під час обшуків у них вилучили понад 17 млн грн у готівці та валюті.

Про це повідомили у Службі безпеки, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, до оборудки були залучені місцевий адвокат, ще один юрист та троє лікарів із відомих медичних закладів столиці. Зловмисники підробляли медичні висновки про тяжкі діагнози, щоб військовозобов’язані отримували відстрочку від призову або знімалися з військового обліку.

Правоохоронці встановили чітку координацію між учасниками схеми – від пошуку клієнтів до продажу фальшивих документів. За окрему плату фігуранти також пропонували "бронь" через нібито працевлаштування в державних установах Києва.

Організатора затримали "на гарячому", коли він отримував черговий транш хабаря. Йому та двом спільникам – юристу та лікарю-кардіологу – повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом)ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 (пособництво у підкупі працівника, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ знешкодила агентурну мережу гру: зрадники коригували удари по Києву і влаштовували диверсії на Одещині19.08.25, 10:59 • 2514 переглядiв

Степан Гафтко

КиївКримінал та НП
Гривня
Національна поліція України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Київ