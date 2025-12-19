$42.340.15
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії

Київ • УНН

 • 46 перегляди

російські прикордонники на судні на повітряній подушці перетнули лінію контролю на річці Нарва, зійшовши на естонську територію. Естонія посилила патрулювання та викличе повіреного у справах посольства росії для пояснень.

Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії

На ділянці естонсько-російського кордону на річці Нарва стався інцидент за участю російських прикордонників, що призвів до посилення патрулювання та дипломатичної реакції Таллінна. Про це інформує УНН з посиланням на видання err.ee.

Деталі

За даними естонської сторони, в районі пірса Васкнарва в середу вранці було зафіксовано судно на повітряній подушці з російськими прикордонниками.

Троє чоловіків у формі зійшли на берег і пройшли вздовж причалу, при цьому перетнувши лінію контролю з території росії на естонську землю, після чого повернулися на судно і вирушили назад. Інцидент стався до того, як естонська влада встигла їх допитати або затримати.

Зазначається, що естонська прикордонна служба оперативно направила кілька патрулів на місце події.

Вісім "прифронтових" країн ЄС вимагають фінансування оборони на тлі посилення російської загрози - Politico16.12.25, 11:27 • 3305 переглядiв

Керівник Бюро прикордонної охорони Східної префектури Еерік Пургель повідомив, що факт перетину кордону задокументували, провели первинний огляд, а з російською стороною налагодили офіційний контакт для отримання пояснень. Було також вирішено посилити патрулювання в цьому районі.

Міністр внутрішніх справ Естонії наголосив, що мотиви дій російських прикордонників залишаються невідомими. Прямої загрози безпеці інцидент не становив, але присутність поліції та прикордонників суттєво збільшили.

Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ17.12.25, 08:35 • 24083 перегляди

Як пише видання, пірс Васкнарва частково знаходиться на території Естонії, тому подію кваліфікували як перетин лінії контролю. Затримання не відбулося, оскільки учасники інциденту встигли повернутися до росії. Міністерство закордонних справ планує викликати повіреного у справах посольства росії для пояснень.

Район Васкнарва вважається чутливим, бо російські судна з річки Нарва в Чудське озеро проходять через ділянку під контролем Естонії. Для цього діє узгоджений порядок повідомлень, якого, за словами естонської влади, у цьому випадку не дотримано. Лінія контролю тут існує ще з часів СРСР і після відновлення незалежності Естонії стала державним кордоном.

Нагадаємо

Естонія розпочала будівництво перших п'яти з 600 захисних бункерів на кордоні з рф, які мають бути зведені до кінця 2027 року. Ці споруди призначені для захисту солдатів від артилерійських снарядів та є частиною балтійської оборонної лінії проти потенційних атак.

Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою18.12.25, 18:01 • 24550 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Естонія