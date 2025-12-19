Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России

На участке эстонско-российской границы на реке Нарва произошел инцидент с участием российских пограничников, что привело к усилению патрулирования и дипломатической реакции Таллинна. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание err.ee.

Детали

По данным эстонской стороны, в районе пирса Васкнарва в среду утром было зафиксировано судно на воздушной подушке с российскими пограничниками.

Трое мужчин в форме сошли на берег и прошли вдоль причала, при этом пересекли линию контроля с территории России на эстонскую землю, после чего вернулись на судно и отправились обратно. Инцидент произошел до того, как эстонские власти успели их допросить или задержать.

Отмечается, что эстонская пограничная служба оперативно направила несколько патрулей на место происшествия.

Руководитель Бюро пограничной охраны Восточной префектуры Ээрик Пургель сообщил, что факт пересечения границы задокументировали, провели первичный осмотр, а с российской стороной наладили официальный контакт для получения объяснений. Было также решено усилить патрулирование в этом районе.

Министр внутренних дел Эстонии подчеркнул, что мотивы действий российских пограничников остаются неизвестными. Прямой угрозы безопасности инцидент не представлял, но присутствие полиции и пограничников существенно увеличили.

Как пишет издание, пирс Васкнарва частично находится на территории Эстонии, поэтому событие квалифицировали как пересечение линии контроля. Задержания не произошло, поскольку участники инцидента успели вернуться в Россию. Министерство иностранных дел планирует вызвать поверенного в делах посольства России для объяснений.

Район Васкнарва считается чувствительным, потому что российские суда из реки Нарва в Чудское озеро проходят через участок под контролем Эстонии. Для этого действует согласованный порядок сообщений, который, по словам эстонских властей, в этом случае не соблюден. Линия контроля здесь существует еще со времен СССР и после восстановления независимости Эстонии стала государственной границей.

Напомним

Эстония начала строительство первых пяти из 600 защитных бункеров на границе с РФ, которые должны быть возведены до конца 2027 года. Эти сооружения предназначены для защиты солдат от артиллерийских снарядов и являются частью балтийской оборонной линии против потенциальных атак.

