Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ

Лидеры европейских стран работают над поддержкой и защитой Украины, а также сохранением международного права и противодействием российской агрессии. В то же время мотивацией европейцев является страх того, что соглашение в пользу россии может привести к более широкой войне, которая может охватить весь континент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

В публикации говорится о том, что россия имеет возможность выйти из мирных переговоров со значительно расширенными военными производственными мощностями. Кроме того, в кремле уверены в своей способности перекроить границы силой и считают НАТО слабой организацией.

Страны Европы опасаются, что им не останется другого выбора, как значительно увеличить военные расходы и оборонные приготовления, надеясь сохранить свою силу сдерживания россии. В то же время президент США Дональд Трамп и его окружение хотят быстрого урегулирования конфликта, но, де-факто, на российских условиях.

В Белом доме после возвращения Трампа считают необходимым возобновить "стратегическое сотрудничество" с россией - также там видят потенциальные возможности для ведения совместного бизнеса со страной-агрессором в отношении Украины.

В то же время Украина и государства Европы придерживаются противоположного мнения. Они считают россию долгосрочной угрозой и убеждены, что москву необходимо сдерживать, а любое доверие должно быть заслужено и проверено.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянсу придется существенно усилить свое присутствие вблизи границ с россией и столкнуться с ускорением военных расходов, превышающих уже запланированные увеличения.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна, как и вся Европа, хочет мира, но не путем капитуляции Украины перед россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус добавил, что будущее Украины тесно связано со странами Европы.

Если мы не сможем достичь длительного и справедливого мира для Украины, мы также не будем иметь никаких гарантий для нашей собственной безопасности - заявил он.

Напомним

Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими союзниками подготовили два проекта документов, очерчивающих стратегию поддержки Украины после потенциального достижения "мирного соглашения".