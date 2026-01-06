В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы 6 января 2026
Киев • УНН
В Днепре прогремел взрыв, о чем сообщили местные Telegram-каналы. Воздушные силы ранее предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юго-восточного направления и скоростной цели на город.
Взрыв прогремел в Днепре на фоне баллистической угрозы, передает УНН.
В Днепре прогремел взрыв
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, а затем о скоростной цели на Днепр.
Кривой Рог подвергся баллистической атаке: поражен инфраструктурный объект - Вилкул06.01.26, 15:55 • 3380 просмотров