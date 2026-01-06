$42.420.13
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Эксклюзивы
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы 6 января 2026

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В Днепре прогремел взрыв, о чем сообщили местные Telegram-каналы. Воздушные силы ранее предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юго-восточного направления и скоростной цели на город.

В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

Взрыв прогремел в Днепре на фоне баллистической угрозы, передает УНН.

В Днепре прогремел взрыв 

- сообщают местные Telegram-каналы.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, а затем о скоростной цели на Днепр.

Кривой Рог подвергся баллистической атаке: поражен инфраструктурный объект - Вилкул 06.01.26, 15:55

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Днепр