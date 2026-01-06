Кривой Рог подвергся баллистической атаке: поражен инфраструктурный объект - Вилкул
Киев • УНН
В результате баллистической атаки рф в Кривом Роге поражен объект инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Поражен объект инфраструктуры. Предварительно без потерь
Ранее
Как сообщал УНН, армия рф атаковала Кривой Рог баллистикой, в городе прогремели взрывы.
Добавим
В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.