Кривой Рог подвергся баллистической атаке: поражен инфраструктурный объект - Вилкул

$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 7558 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 11946 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 26546 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 43623 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 44719 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 69369 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 127384 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 55748 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 53974 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47802 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.1м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Мы не воюем с Венесуэлой, а с наркоторговцами": Трамп объяснил дальнейшие шаги в конфликте6 января, 04:06 • 24643 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 29911 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 35463 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 30997 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 42710 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 10977 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 52333 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 127385 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 76816 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 140190 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Метте Фредериксен
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Венесуэла
Франция
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»12:31 • 3272 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 29824 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 73755 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 66816 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 62154 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЧатГПТ
Financial Times
Фильм

Кривой Рог подвергся баллистической атаке: поражен инфраструктурный объект - Вилкул

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В Кривом Роге в результате баллистической атаки рф поражен объект инфраструктуры, сообщил Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, предварительно без потерь.

Кривой Рог подвергся баллистической атаке: поражен инфраструктурный объект - Вилкул

В результате баллистической атаки рф в Кривом Роге поражен объект инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Поражен объект инфраструктуры. Предварительно без потерь

- сообщил Вилкул.

Ранее

Как сообщал УНН, армия рф атаковала Кривой Рог баллистикой, в городе прогремели взрывы.

Добавим

В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Вилкул Александр
Военно-воздушные силы Украины
Кривой Рог