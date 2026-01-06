Кривой Рог подвергся баллистической атаке: поражен инфраструктурный объект - Вилкул

В результате баллистической атаки рф в Кривом Роге поражен объект инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Поражен объект инфраструктуры. Предварительно без потерь - сообщил Вилкул.

Ранее

Как сообщал УНН, армия рф атаковала Кривой Рог баллистикой, в городе прогремели взрывы.

Добавим

В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.