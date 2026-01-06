Кривий Ріг зазнав балістичної атаки: вражено інфраструктурний об'єкт - Вілкул

У результаті балістичної атаки рф у Кривому Розі вражено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив в Telegram Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.

Вражений обʼєкт інфраструктури. Попередньо без втрат - повідомив Вілкул.

Раніше

Як повідомляв УНН, армія рф атакувала Кривий Ріг балістикою, у місті пролунали вибухи.

Додамо

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.