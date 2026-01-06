У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози 6 січня 2026
Київ • УНН
У Дніпрі пролунав вибух, про що повідомили місцеві Telegram-канали. Повітряні сили раніше попереджали про загрозу балістичного озброєння з південно-східного напрямку та швидкісну ціль на місто.
Вибух пролунав у Дніпрі на тлі балістичної загрози, передає УНН.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, а потім про швидкісну ціль на Дніпро.
