14:48 • 10021 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 40002 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 63379 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 47166 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 66664 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 55558 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 78139 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 146803 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 59403 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 57121 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози 6 січня 2026

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У Дніпрі пролунав вибух, про що повідомили місцеві Telegram-канали. Повітряні сили раніше попереджали про загрозу балістичного озброєння з південно-східного напрямку та швидкісну ціль на місто.

У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози

Вибух пролунав у Дніпрі на тлі балістичної загрози, передає УНН.

У Дніпрі пролунав вибух 

- повідомляють місцеві Telegram-канали.

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, а потім про швидкісну ціль на Дніпро.

Кривий Ріг зазнав балістичної атаки: вражено інфраструктурний об'єкт - Вілкул06.01.26, 15:55 • 3382 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпро (місто)