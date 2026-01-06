$42.420.13
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
14:48 • 13181 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 57519 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 91627 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 53244 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 71890 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 57671 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 79805 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 150855 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 60442 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Главы МИД G7 сегодня проведут телефонную конференцию по Венесуэле и Украине

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Министры иностранных дел G7 проведут телефонную конференцию сегодня вечером. Обсуждение будет касаться вопросов Венесуэлы и Украины.

Главы МИД G7 сегодня проведут телефонную конференцию по Венесуэле и Украине

На сегодняшний вечер запланирована телефонная конференция G7 по Венесуэле и Украине, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

После встречи союзников Киева в Париже, министры иностранных дел G7 проведут телефонную конференцию сегодня вечером, "чтобы обсудить вопросы по Венесуэле и Украине", сообщает Министерство иностранных дел Франции.

Эта встреча министров иностранных дел США, Франции, Канады, Италии, Германии, Великобритании и Японии проводится по просьбе Франции, председательствующей в G7 с 1 января, заявило Министерство иностранных дел Франции.

Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине

Антонина Туманова

