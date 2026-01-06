Главы МИД G7 сегодня проведут телефонную конференцию по Венесуэле и Украине

На сегодняшний вечер запланирована телефонная конференция G7 по Венесуэле и Украине, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

После встречи союзников Киева в Париже, министры иностранных дел G7 проведут телефонную конференцию сегодня вечером, "чтобы обсудить вопросы по Венесуэле и Украине", сообщает Министерство иностранных дел Франции.

Эта встреча министров иностранных дел США, Франции, Канады, Италии, Германии, Великобритании и Японии проводится по просьбе Франции, председательствующей в G7 с 1 января, заявило Министерство иностранных дел Франции.

