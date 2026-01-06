Глави МЗС G7 сьогодні проведуть телефонну конференцію щодо Венесуели та України

На сьогоднішній вечір заплановано телефонну конференцію G7 щодо Венесуели та України, передає УНН із посиланням на Le Monde.

Деталі

Після зустрічі союзників Києва в Парижі, міністри закордонних справ G7 проведуть телефонну конференцію сьогодні ввечері, "щоб обговорити питання щодо Венесуели та України", повідомляє Міністерство закордонних справ Франції.

Ця зустріч міністрів закордонних справ США, Франції, Канади, Італії, Німеччини, Великої Британії та Японії проводиться на прохання Франції, яка головує у G7 з 1 січня, заявило Міністерство закордонних справ Франції.

