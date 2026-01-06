$42.420.13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Глави МЗС G7 сьогодні проведуть телефонну конференцію щодо Венесуели та України

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Міністри закордонних справ G7 проведуть телефонну конференцію сьогодні ввечері. Обговорення стосуватиметься питань Венесуели та України.

Глави МЗС G7 сьогодні проведуть телефонну конференцію щодо Венесуели та України

На сьогоднішній вечір заплановано телефонну конференцію G7 щодо Венесуели та України, передає УНН із посиланням на Le Monde.

Деталі

Після зустрічі союзників Києва в Парижі, міністри закордонних справ G7 проведуть телефонну конференцію сьогодні ввечері, "щоб обговорити питання щодо Венесуели та України", повідомляє Міністерство закордонних справ Франції.

Ця зустріч міністрів закордонних справ США, Франції, Канади, Італії, Німеччини, Великої Британії та Японії проводиться на прохання Франції, яка головує у G7 з 1 січня, заявило Міністерство закордонних справ Франції.

Зеленський, Стармер та Макрон підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні06.01.26, 20:41 • 1494 перегляди

Антоніна Туманова

