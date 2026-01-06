$42.420.13
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 26713 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 41830 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 42692 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 62394 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 54028 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 76773 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 144101 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 58589 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 56412 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Венесуэле началась волна репрессий после ареста Мадуро

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В Венесуэле началась волна репрессий после ареста Николаса Мадуро США. Делси Родригес, новый лидер страны, пытается укрепить свою власть.

В Венесуэле началась волна репрессий после ареста Мадуро

В Венесуэле началась волна репрессий после ареста американцами президента Николаса Мадуро и его жены. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

"Правительство Венесуэлы начало репрессии после захвата Николаса Мадуро США, арестовав журналистов и развернув военизированные формирования для подавления любых проявлений поддержки устранения авторитарного лидера", - пишет издание.

Отмечается, что волна репрессий наступила после того, как Делси Родригес, бывшая заместитель Мадуро и новый лидер страны, попыталась укрепить свою власть. Министр обороны Владимир Падрино пообещал Родригес поддержку вооруженных сил после того, как она принесла присягу в качестве исполняющего обязанности президента в понедельник.

Вооруженные военизированные формирования были развернуты на улицах Каракаса в рамках чрезвычайного положения, объявленного в понедельник, которое запрещает венесуэльцам выражать поддержку рейду США. Профсоюзы медиа заявили, что 14 журналистов и работников СМИ, 11 из которых представляют иностранные СМИ, были задержаны на несколько часов, прежде чем их освободили.

С тех пор, как в субботу американские спецназовцы захватили Мадуро и его жену-политика Силию Флорес, остальная часть его режима пыталась подавить публичное празднование.

Указ о чрезвычайном положении, датированный 3 января, но опубликованный в официальном вестнике в понедельник, обязывает власти "немедленно начать поиск и арест... любого лица, причастного к содействию или поддержке вооруженного нападения США на территорию республики".

Напомним

Ранее Reuters писал, что захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро Соединенными Штатами лишил Владимира Путина союзника и может усилить "нефтяное влияние" США. В то же время Москва рассматривает возможные выгоды от того, что президент Дональд Трамп разделил мир на сферы влияния.

Павел Башинский

Новости Мира
Выборы в США
Военное положение
Владимир Путин
Николас Мадуро
Financial Times
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты