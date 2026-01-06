В Венесуэле началась волна репрессий после ареста Мадуро

В Венесуэле началась волна репрессий после ареста американцами президента Николаса Мадуро и его жены. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

"Правительство Венесуэлы начало репрессии после захвата Николаса Мадуро США, арестовав журналистов и развернув военизированные формирования для подавления любых проявлений поддержки устранения авторитарного лидера", - пишет издание.

Отмечается, что волна репрессий наступила после того, как Делси Родригес, бывшая заместитель Мадуро и новый лидер страны, попыталась укрепить свою власть. Министр обороны Владимир Падрино пообещал Родригес поддержку вооруженных сил после того, как она принесла присягу в качестве исполняющего обязанности президента в понедельник.

Вооруженные военизированные формирования были развернуты на улицах Каракаса в рамках чрезвычайного положения, объявленного в понедельник, которое запрещает венесуэльцам выражать поддержку рейду США. Профсоюзы медиа заявили, что 14 журналистов и работников СМИ, 11 из которых представляют иностранные СМИ, были задержаны на несколько часов, прежде чем их освободили.

С тех пор, как в субботу американские спецназовцы захватили Мадуро и его жену-политика Силию Флорес, остальная часть его режима пыталась подавить публичное празднование.

Указ о чрезвычайном положении, датированный 3 января, но опубликованный в официальном вестнике в понедельник, обязывает власти "немедленно начать поиск и арест... любого лица, причастного к содействию или поддержке вооруженного нападения США на территорию республики".

Ранее Reuters писал, что захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро Соединенными Штатами лишил Владимира Путина союзника и может усилить "нефтяное влияние" США. В то же время Москва рассматривает возможные выгоды от того, что президент Дональд Трамп разделил мир на сферы влияния.