У Венесуелі розпочалась хвиля репресій після арешту Мадуро

У Венесуелі розпочалася хвиля репресій після арешту американцями президента Ніколаса Мадуро та його дружини. Про це пише Financial Times, передає УНН.

"Уряд Венесуели розпочав репресії після захоплення Ніколаса Мадуро США, заарештувавши журналістів та розгорнувши воєнізовані формування для придушення будь-яких проявів підтримки усунення авторитарного лідера", - пише видання.

Зазначається, що хвиля репресій настала після того, як Делсі Родрігес, колишня заступниця Мадуро та новий лідер країни, спробувала зміцнити свою владу. Міністр оборони Володимир Падріно пообіцяв Родрігес підтримку збройних сил після того, як вона склала присягу як виконувач обов'язків президента в понеділок.

Озброєні воєнізовані формування були розгорнуті на вулицях Каракаса в рамках надзвичайного стану, оголошеного в понеділок, який забороняє венесуельцям висловлювати підтримку рейду США. Профспілки медіа заявили, що 14 журналістів та працівників ЗМІ, 11 з яких представляють іноземні ЗМІ, були затримані на кілька годин, перш ніж їх звільнили.

Відтоді, як у суботу американські спецназівці захопили Мадуро та його дружину-політика Сілію Флорес, решта його режиму намагалася придушити публічне святкування.

Указ про надзвичайний стан, датований 3 січня, але опублікований в офіційному віснику в понеділок, зобов'язує владу "негайно розпочати пошук та арешт... будь-якої особи, причетної до сприяння або підтримки збройного нападу США на територію республіки".

