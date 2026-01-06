Я король, я продал больше Boeing, чем любой человек на Земле - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что продал больше самолетов Boeing, чем кто-либо в истории компании, передает УНН.

Я король, я продал больше Boeing, чем любой человек на Земле. Они дали мне награду - продавец года. Я спросил, а как насчет продавца за всю историю Boeing? Я продал больше самолетов Boeing, чем любой человек в истории. Наверное, больше тысячи самолетов - сказал Трамп.

Напомним

Министерство обороны США подписало с компанией Boeing контракт на $8,6 млрд для поставки 25 новых истребителей F-15 для Военно-воздушных сил Израиля, с возможностью приобретения еще 25 самолетов. Работы по контракту, являющемуся частью программы Foreign Military Sales, должны быть завершены до конца 2035 года.