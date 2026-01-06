Я король, я продал больше Boeing, чем любой человек на Земле - Трамп

$42.420.13
49.510.07
ukenru
14:48 • 5500 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 23241 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 36262 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 41017 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 60694 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 53471 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 76266 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 143162 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 58333 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 56202 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
0.6м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле6 января, 08:04 • 46003 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist6 января, 09:19 • 41719 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 65939 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 20156 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию13:29 • 43728 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 20406 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 62896 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 143162 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 89048 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 150267 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Париж
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"12:31 • 10045 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 34628 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 78333 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 71068 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 66160 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Ракетная система С-300
ЧатГПТ

Я король, я продал больше Boeing, чем любой человек на Земле - Трамп

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что продал более тысячи самолетов Boeing, назвав себя "королем" продаж. Пентагон заключил с Boeing контракт на $8,6 млрд для поставки истребителей F-15 Израилю.

Я король, я продал больше Boeing, чем любой человек на Земле - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что продал больше самолетов Boeing, чем кто-либо в истории компании, передает УНН.

Я король, я продал больше Boeing, чем любой человек на Земле. Они дали мне награду - продавец года. Я спросил, а как насчет продавца за всю историю Boeing? Я продал больше самолетов Boeing, чем любой человек в истории. Наверное, больше тысячи самолетов 

- сказал Трамп.

Напомним

Министерство обороны США подписало с компанией Boeing контракт на $8,6 млрд для поставки 25 новых истребителей F-15 для Военно-воздушных сил Израиля, с возможностью приобретения еще 25 самолетов. Работы по контракту, являющемуся частью программы Foreign Military Sales, должны быть завершены до конца 2035 года.

Павел Башинский

Новости Мира
Техника
Выборы в США
McDonnell Douglas F-15 Eagle
Израиль
Боинг
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп