Пентагон уклав контракт з Boeing на $8,6 млрд для постачання винищувачів F-15 Ізраїлю
Київ • УНН
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про підписання контракту на $8,6 млрд із компанією Boeing на постачання винищувачів F-15 в рамках програми підтримки Ізраїлю. Про це йдеться в заяві Пентагоні, оприлюдненій у понеділок, 29 грудня, передає УНН з посиланням на агенцію Reuters.
Деталі
Зазначається, що контракт передбачає розробку, інтеграцію, випробування, виробництво та постачання 25 нових винищувачів F-15 для Повітряних сил Ізраїлю, із можливістю придбати ще 25 літаків.
У Пентагоні наголосили, що угода здійснюється в рамках програми Foreign Military Sales, яка передбачає продаж американського озброєння іноземним партнерам. США залишаються головним постачальником зброї для Ізраїлю - одного зі своїх ключових союзників на Близькому Сході.
Оголошення про контракт відбулося після зустрічі президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Флориді.
Контрактні роботи будуть виконуватися в Сент-Луїсі і, їх завершення очікується до 31 грудня 2035 року, – йдеться в заяві Пентагона.
Нагадаємо
