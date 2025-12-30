$42.060.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пентагон уклав контракт з Boeing на $8,6 млрд для постачання винищувачів F-15 Ізраїлю

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Міністерство оборони США підписало з компанією Boeing контракт на $8,6 млрд для постачання 25 нових винищувачів F-15 для Повітряних сил Ізраїлю, з можливістю придбання ще 25 літаків. Роботи за контрактом, що є частиною програми Foreign Military Sales, мають бути завершені до кінця 2035 року.

Пентагон уклав контракт з Boeing на $8,6 млрд для постачання винищувачів F-15 Ізраїлю

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про підписання контракту на $8,6 млрд із компанією Boeing на постачання винищувачів F-15 в рамках програми підтримки Ізраїлю. Про це йдеться в заяві Пентагоні, оприлюдненій у понеділок, 29 грудня, передає УНН з посиланням на агенцію Reuters.  

Деталі

Зазначається, що контракт передбачає розробку, інтеграцію, випробування, виробництво та постачання 25 нових винищувачів F-15 для Повітряних сил Ізраїлю, із можливістю придбати ще 25 літаків.

У Пентагоні наголосили, що угода здійснюється в рамках програми Foreign Military Sales, яка передбачає продаж американського озброєння іноземним партнерам. США залишаються головним постачальником зброї для Ізраїлю - одного зі своїх ключових союзників на Близькому Сході.

Оголошення про контракт відбулося після зустрічі президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Флориді.

Контрактні роботи будуть виконуватися в Сент-Луїсі і, їх завершення очікується до 31 грудня 2035 року, – йдеться в заяві Пентагона.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що відбудова Гази розпочнеться "дуже скоро" під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Він назвав Газу "суворим місцем" і пообіцяв виправити ситуацію.

Віта Зеленецька

