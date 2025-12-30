$42.060.13
Эксклюзив
18:57 • 8762 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 14024 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 12812 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 16144 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 18561 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 17324 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 21127 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 21953 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 21291 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 37701 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пентагон заключил контракт с Boeing на $8,6 млрд для поставки истребителей F-15 Израилю

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министерство обороны США подписало с компанией Boeing контракт на $8,6 млрд для поставки 25 новых истребителей F-15 для Военно-воздушных сил Израиля, с возможностью приобретения еще 25 самолетов. Работы по контракту, являющемуся частью программы Foreign Military Sales, должны быть завершены до конца 2035 года.

Пентагон заключил контракт с Boeing на $8,6 млрд для поставки истребителей F-15 Израилю

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о подписании контракта на $8,6 млрд с компанией Boeing на поставку истребителей F-15 в рамках программы поддержки Израиля. Об этом говорится в заявлении Пентагона, обнародованном в понедельник, 29 декабря, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Отмечается, что контракт предусматривает разработку, интеграцию, испытания, производство и поставку 25 новых истребителей F-15 для Военно-воздушных сил Израиля, с возможностью приобрести еще 25 самолетов.

В Пентагоне подчеркнули, что сделка осуществляется в рамках программы Foreign Military Sales, которая предусматривает продажу американского вооружения иностранным партнерам. США остаются главным поставщиком оружия для Израиля - одного из своих ключевых союзников на Ближнем Востоке.

Объявление о контракте состоялось после встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.

Контрактные работы будут выполняться в Сент-Луисе и, их завершение ожидается до 31 декабря 2035 года, – говорится в заявлении Пентагона.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление Газы начнется "очень скоро" во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Он назвал Газу "суровым местом" и пообещал исправить ситуацию.

США "надерут задницу" Ирану, если он попытается перевооружиться - Трамп29.12.25, 20:57 • 1896 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Техника
Государственный бюджет
McDonnell Douglas F-15 Eagle
Израиль
Боинг
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Reuters
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Флорида