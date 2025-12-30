Пентагон заключил контракт с Boeing на $8,6 млрд для поставки истребителей F-15 Израилю
Киев • УНН
Министерство обороны США подписало с компанией Boeing контракт на $8,6 млрд для поставки 25 новых истребителей F-15 для Военно-воздушных сил Израиля, с возможностью приобретения еще 25 самолетов. Работы по контракту, являющемуся частью программы Foreign Military Sales, должны быть завершены до конца 2035 года.
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о подписании контракта на $8,6 млрд с компанией Boeing на поставку истребителей F-15 в рамках программы поддержки Израиля. Об этом говорится в заявлении Пентагона, обнародованном в понедельник, 29 декабря, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Отмечается, что контракт предусматривает разработку, интеграцию, испытания, производство и поставку 25 новых истребителей F-15 для Военно-воздушных сил Израиля, с возможностью приобрести еще 25 самолетов.
В Пентагоне подчеркнули, что сделка осуществляется в рамках программы Foreign Military Sales, которая предусматривает продажу американского вооружения иностранным партнерам. США остаются главным поставщиком оружия для Израиля - одного из своих ключевых союзников на Ближнем Востоке.
Объявление о контракте состоялось после встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.
Контрактные работы будут выполняться в Сент-Луисе и, их завершение ожидается до 31 декабря 2035 года, – говорится в заявлении Пентагона.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление Газы начнется "очень скоро" во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Он назвал Газу "суровым местом" и пообещал исправить ситуацию.
США "надерут задницу" Ирану, если он попытается перевооружиться - Трамп29.12.25, 20:57 • 1896 просмотров