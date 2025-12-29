Трамп обіцяє швидке відновлення Гази, називаючи її "суворим місцем"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив, що відбудова Гази розпочнеться "дуже скоро", передає УНН із посиланням на Sky news.

Думаю, вона почнеться незабаром", - говорить він. "Який безлад. Який безлад. І він був таким упродовж століть. Він був таким дуже довго. Здається, він таким і мав бути. Але ми збираємось це виправити. Ми вже розпочинаємо деякі речі. Ми робимо щось для покращення санітарних умов та інших речей - додав Трамп.

Проте, за словами президента США, але Газа – "це суворе місце, знаєте, такий вираз – це суворий район, це справді суворий район".

