Ексклюзив
18:57 • 4108 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 7462 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 7996 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
15:53 • 12432 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 15221 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 15126 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 18800 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 20336 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 20760 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37180 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Трамп обіцяє швидке відновлення Гази, називаючи її "суворим місцем"

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що відбудова Гази розпочнеться "дуже скоро" під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Він назвав Газу "суворим місцем" і пообіцяв виправити ситуацію.

Трамп обіцяє швидке відновлення Гази, називаючи її "суворим місцем"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив, що відбудова Гази розпочнеться "дуже скоро", передає УНН із посиланням на Sky news.

Думаю, вона почнеться незабаром", - говорить він. "Який безлад. Який безлад. І він був таким упродовж століть. Він був таким дуже довго. Здається, він таким і мав бути. Але ми збираємось це виправити. Ми вже розпочинаємо деякі речі. Ми робимо щось для покращення санітарних умов та інших речей 

- додав Трамп.

Проте, за словами президента США, але Газа – "це суворе місце, знаєте, такий вираз – це суворий район, це справді суворий район".

Трамп вимагає роззброєння ХАМАС для переходу до другого етапу перемир'я29.12.25, 21:37 • 1222 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Вибори в США
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа