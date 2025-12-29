Трамп обещает быстрое восстановление Газы, называя ее "суровым местом"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что восстановление Газы начнется "очень скоро", передает УНН со ссылкой на Sky news.

Думаю, она начнется скоро", - говорит он. "Какой беспорядок. Какой беспорядок. И он был таким на протяжении веков. Он был таким очень долго. Кажется, он таким и должен был быть. Но мы собираемся это исправить. Мы уже начинаем некоторые вещи. Мы делаем что-то для улучшения санитарных условий и других вещей