Трамп обещает быстрое восстановление Газы, называя ее "суровым местом"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление Газы начнется "очень скоро" во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Он назвал Газу "суровым местом" и пообещал исправить ситуацию.
Думаю, она начнется скоро", - говорит он. "Какой беспорядок. Какой беспорядок. И он был таким на протяжении веков. Он был таким очень долго. Кажется, он таким и должен был быть. Но мы собираемся это исправить. Мы уже начинаем некоторые вещи. Мы делаем что-то для улучшения санитарных условий и других вещей
Однако, по словам президента США, но Газа – "это суровое место, знаете, такое выражение – это суровый район, это действительно суровый район".
