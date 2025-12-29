Трамп обещает быстрое восстановление Газы, называя ее "суровым местом"

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
18:57 • 4380 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
18:48 • 8012 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 8396 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
15:53 • 12618 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 15389 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 15252 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 18936 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 20472 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 20797 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 37215 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.8м/с
86%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 23594 просмотра
Hyundai не может выкупить свой бывший завод в россии из-за войны в Украине - Reuters29 декабря, 13:27 • 6850 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes15:34 • 10797 просмотра
лавров заявил, что украинские дроны атаковали резиденцию путина: пригрозил ответным ударом и пересмотром переговорной позиции рф15:44 • 4102 просмотра
Трамп заявил об ударе по "крупному объекту" в Венесуэле - Bloomberg15:59 • 6010 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 23639 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 26411 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 38216 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 145388 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 189164 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Израиль
Константиновка
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes15:34 • 10833 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 26428 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 36711 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 47226 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 145390 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Фильм
Forbes
WhatsApp

Трамп обещает быстрое восстановление Газы, называя ее "суровым местом"

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление Газы начнется "очень скоро" во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Он назвал Газу "суровым местом" и пообещал исправить ситуацию.

Трамп обещает быстрое восстановление Газы, называя ее "суровым местом"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что восстановление Газы начнется "очень скоро", передает УНН со ссылкой на Sky news.

Думаю, она начнется скоро", - говорит он. "Какой беспорядок. Какой беспорядок. И он был таким на протяжении веков. Он был таким очень долго. Кажется, он таким и должен был быть. Но мы собираемся это исправить. Мы уже начинаем некоторые вещи. Мы делаем что-то для улучшения санитарных условий и других вещей 

- добавил Трамп.

Однако, по словам президента США, но Газа – "это суровое место, знаете, такое выражение – это суровый район, это действительно суровый район".

Трамп требует разоружения ХАМАС для перехода ко второму этапу перемирия29.12.25, 21:37 • 1306 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа