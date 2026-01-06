$42.420.13
Я король, я продав більше Boeing, ніж будь-яка людина на Землі - Трамп

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що продав понад тисячу літаків Boeing, назвавши себе "королем" продажів. Пентагон уклав з Boeing контракт на $8,6 млрд для постачання винищувачів F-15 Ізраїлю.

Я король, я продав більше Boeing, ніж будь-яка людина на Землі - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що продав більше літаків Boeing, ніж будь-хто в історії компанії, передає УНН.

Я король, я продав більше Boeing, ніж будь-яка людина на Землі. Вони дали мені нагороду - продавець року. Я запитав, а як щодо продавця за всю історію Boeing? Я продав більше літаків Boeing, ніж будь-яка людина в історії. Напевно, більше тисячі літаків 

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Міністерство оборони США підписало з компанією Boeing контракт на $8,6 млрд для постачання 25 нових винищувачів F-15 для Повітряних сил Ізраїлю, з можливістю придбання ще 25 літаків. Роботи за контрактом, що є частиною програми Foreign Military Sales, мають бути завершені до кінця 2035 року.

Павло Башинський

