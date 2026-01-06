россия перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны, производя более 400 БПЛА ежедневно - Сырский

Госзаказ по производству дальнобойных дронов в рф выполнен на 106% за год, и военно-промышленный комплекс страны-агрессора производит более 400 таких БПЛА ежесуточно. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Детали

Сырский отметил, что россияне создали отдельные войска беспилотных систем, которые насчитывают уже 80 тыс. военнослужащих. На втором этапе, в 2026 году, их планируют расширить вдвое – до 165,5 тыс. А к 2030 году – почти до 210 тыс.

... госзаказ по производству дальнобойных дронов в РФ выполнен на 106% за год, и военно-промышленный комплекс страны-агрессора производит более 400 таких БПЛА ежесуточно - сообщил Сырский.

Вместе с тем, Главком подчеркнул, что в ВСУ четко осознают, с чем придется столкнуться уже в ближайшее время и что именно следует сделать для нейтрализации врага на поле боя беспилотных систем.

Среди прочего Сырский поставил задачу формировать специальные подразделения, призванные эффективно выявлять и уничтожать вражеские высокотехнологичные дроновые подразделения, пункты управления и экипажи беспилотных авиационных комплексов оккупантов.

Украинские военные в декабре ликвидировали более 33 тысяч россиян дронами: установлен рекорд е-Баллов