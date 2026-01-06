$42.420.13
14:48
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 28496 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 44768 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 43284 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 62982 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 54237 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 76944 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 144369 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 58682 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 56497 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
россия перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны, производя более 400 БПЛА ежедневно - Сырский

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что рф перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны на 106%, производя более 400 БПЛА ежесуточно. россияне планируют расширить войска беспилотных систем до 210 тыс. военнослужащих к 2030 году.

россия перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны, производя более 400 БПЛА ежедневно - Сырский

Госзаказ по производству дальнобойных дронов в рф выполнен на 106% за год, и военно-промышленный комплекс страны-агрессора производит более 400 таких БПЛА ежесуточно. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Детали

Сырский отметил, что россияне создали отдельные войска беспилотных систем, которые насчитывают уже 80 тыс. военнослужащих. На втором этапе, в 2026 году, их планируют расширить вдвое – до 165,5 тыс. А к 2030 году – почти до 210 тыс.

... госзаказ по производству дальнобойных дронов в РФ выполнен на 106% за год, и военно-промышленный комплекс страны-агрессора производит более 400 таких БПЛА ежесуточно 

- сообщил Сырский.

Вместе с тем, Главком подчеркнул, что в ВСУ четко осознают, с чем придется столкнуться уже в ближайшее время и что именно следует сделать для нейтрализации врага на поле боя беспилотных систем.

Среди прочего Сырский поставил задачу формировать специальные подразделения, призванные эффективно выявлять и уничтожать вражеские высокотехнологичные дроновые подразделения, пункты управления и экипажи беспилотных авиационных комплексов оккупантов.

Антонина Туманова

