росія перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони, виробляючи понад 400 БпЛА щодня - Сирський

Держзамовлення з виробництва далекобійних дронів в рф виконано на 106% за рік, і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких таких БпЛА щодоби. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

Сирський зазначив, що росіяни створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тис. військовослужбовців. На другому етапі, у 2026 році, їх планують розширити удвічі – до 165,5 тис. А до 2030 року – майже до 210 тис.

Разом з тим, Головком наголосив, що у ЗСУ чітко усвідомлюють, з чим доведеться зіткнутися вже найближчим часом і що саме слід зробити для нейтралізації ворога на полі бою безпілотних систем.

Серед іншого Сирський поставив задачу формувати спеціальні підрозділи, покликані ефективно виявляти і знищувати ворожі високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів окупантів.

