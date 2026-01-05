Украинские военные в декабре ликвидировали более 33 тысяч россиян дронами: установлен рекорд е-Баллов
Киев • УНН
Силы безопасности и обороны Украины ликвидировали 33 019 россиян дронами, что является рекордным показателем. В декабре 2023 года украинские военные поразили 106 859 целей и 128 систем ПВО/РЛС с помощью беспилотников.
Силы безопасности и обороны ликвидировали 33 000 россиян дронами, установлен рекорд еБаллов. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.
Система Армия дронов.Бонус предоставляет реальные данные с поля боя — каждое поражение имеет видеоподтверждение. Это позволяет принимать эффективные управленческие решения. В то же время подразделения не только конкурируют в уничтожении врага, но и обменивают баллы за пораженные цели на дроны и другую технику в Brave1 Market — в дополнение к централизованному снабжению
По его словам, такой подход дает результаты. В декабре, как сообщил Федоров, украинские военные достигли нескольких рекордных показателей, используя беспилотные системы:
🔸106 859 пораженных целей — на 31% больше, чем в ноябре;
🔸33 019 поражений личного состава — этот показатель растет ежемесячно;
🔸128 пораженных систем ПВО и РЛС — это исторический максимум.
В двадцатку самых эффективных подразделений, по данным главы Минцифры, по уничтожению вражеских целей дронами вошли:
🔹414 ОБр БПС Птицы Мадьяра;
🔹ЦСО А СБУ;
🔹ГВ БАС Феникс;
🔹Lasar’s group HГУ;
🔹412 ОБр БпС NEMESIS;
🔹427 ОБр БпС Рарог;
🔹20 ОБр БпС К-2;
🔹3 ОШБр;
🔹429 ОП БпС Ахиллес;
🔹ББС 63 ОМБр;
🔹39 ЗРП;
🔹59 ОШБр БпС;
🔹92 ОШБр;
🔹411 оп БПС;
🔹28 ОМБр;
🔹95 ОДШБр;
🔹77 ОАЕМБр;
🔹РУБПаК 23 оброгп НГУ;
🔹3 БрОП "Спартан";
🔹ГУР.
Amazon для войны: подразделения Сил обороны приобрели за е-Баллы на Brave1 Market товаров на 8,5 млрд гривен05.12.25, 14:30 • 3612 просмотров