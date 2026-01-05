Украинские военные в декабре ликвидировали более 33 тысяч россиян дронами: установлен рекорд е-Баллов

Силы безопасности и обороны ликвидировали 33 000 россиян дронами, установлен рекорд еБаллов. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

Система Армия дронов.Бонус предоставляет реальные данные с поля боя — каждое поражение имеет видеоподтверждение. Это позволяет принимать эффективные управленческие решения. В то же время подразделения не только конкурируют в уничтожении врага, но и обменивают баллы за пораженные цели на дроны и другую технику в Brave1 Market — в дополнение к централизованному снабжению