Эксклюзив
14:42 • 1640 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 9090 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 11691 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
12:32 • 16986 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 28359 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 82697 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52 • 63612 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 89205 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 95820 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34 • 66996 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
публикации
Эксклюзивы
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Украинские военные в декабре ликвидировали более 33 тысяч россиян дронами: установлен рекорд е-Баллов

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Силы безопасности и обороны Украины ликвидировали 33 019 россиян дронами, что является рекордным показателем. В декабре 2023 года украинские военные поразили 106 859 целей и 128 систем ПВО/РЛС с помощью беспилотников.

Украинские военные в декабре ликвидировали более 33 тысяч россиян дронами: установлен рекорд е-Баллов

Силы безопасности и обороны ликвидировали 33 000 россиян дронами, установлен рекорд еБаллов. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

Система Армия дронов.Бонус предоставляет реальные данные с поля боя — каждое поражение имеет видеоподтверждение. Это позволяет принимать эффективные управленческие решения. В то же время подразделения не только конкурируют в уничтожении врага, но и обменивают баллы за пораженные цели на дроны и другую технику в Brave1 Market — в дополнение к централизованному снабжению 

- сообщил Федоров.

По его словам, такой подход дает результаты. В декабре, как сообщил Федоров, украинские военные достигли нескольких рекордных показателей, используя беспилотные системы:

🔸106 859 пораженных целей — на 31% больше, чем в ноябре; 

🔸33 019 поражений личного состава — этот показатель растет ежемесячно;

🔸128 пораженных систем ПВО и РЛС — это исторический максимум.

В двадцатку самых эффективных подразделений, по данным главы Минцифры, по уничтожению вражеских целей дронами вошли:

🔹414 ОБр БПС Птицы Мадьяра;

🔹ЦСО А СБУ;

🔹ГВ БАС Феникс;

🔹Lasar’s group HГУ;

🔹412 ОБр БпС NEMESIS;

🔹427 ОБр БпС Рарог;

🔹20 ОБр БпС К-2;

🔹3 ОШБр;

🔹429 ОП БпС Ахиллес;

🔹ББС 63 ОМБр;

🔹39 ЗРП;

🔹59 ОШБр БпС;

🔹92 ОШБр;

🔹411 оп БПС;

🔹28 ОМБр;

🔹95 ОДШБр;

🔹77 ОАЕМБр; 

🔹РУБПаК 23 оброгп НГУ; 

🔹3 БрОП "Спартан";

🔹ГУР.

Amazon для войны: подразделения Сил обороны приобрели за е-Баллы на Brave1 Market товаров на 8,5 млрд гривен05.12.25, 14:30 • 3612 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Brave1
Михаил Федоров
Служба безопасности Украины