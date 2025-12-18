Естонія починає будівництво бункерів на кордоні з росією

Естонія розпочала будівництво бункерів на кордоні з росією для захисту від можливих атак, плануючи до 2027 року звести до 600 споруд у рамках балтійської оборонної лінії. Про це пише DW, передає УНН.

Деталі

За інформацією DW, розпочато роботи з будівництва перших п’яти споруд, за допомогою яких Естонія планує захистити свій кордон від можливих атак з боку рф.

У найближчі місяці передбачається спорудити ще 23 захисні бункери, повідомив Естонський центр оборонних інвестицій у Талліні. Загалом до кінця 2027 року планується побудувати до 600 бункерів - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони будуть призначені головним чином для захисту солдатів від прямих попадань 152-мм артилерійських снарядів. Також заплановано протитанковий рів довжиною 3,4 км.

"Будівництво бункерів є частиною створення балтійської оборонної лінії, за допомогою якої країни Балтії прагнуть захиститися від потенційних атак. Таким чином уряди Таллінна, Риги та Вільнюса реагують на російську агресію проти України, яку розглядають як пряму загрозу національній безпеці", - пише DW.

Нагадаємо

