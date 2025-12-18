$42.180.06
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 14803 перегляди
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 22417 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 40105 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
17 грудня, 10:56 • 26977 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 23717 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 21934 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 21931 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18842 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28345 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
Естонія починає будівництво бункерів на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Естонія розпочала будівництво перших п'яти з 600 захисних бункерів на кордоні з рф, які мають бути зведені до кінця 2027 року. Ці споруди призначені для захисту солдатів від артилерійських снарядів та є частиною балтійської оборонної лінії проти потенційних атак.

Естонія починає будівництво бункерів на кордоні з росією

Естонія розпочала будівництво бункерів на кордоні з росією для захисту від можливих атак, плануючи до 2027 року звести до 600 споруд у рамках балтійської оборонної лінії. Про це пише DW, передає УНН.

Деталі

За інформацією DW, розпочато роботи з будівництва перших п’яти споруд, за допомогою яких Естонія планує захистити свій кордон від можливих атак з боку рф.

У найближчі місяці передбачається спорудити ще 23 захисні бункери, повідомив Естонський центр оборонних інвестицій у Талліні. Загалом до кінця 2027 року планується побудувати до 600 бункерів 

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони будуть призначені головним чином для захисту солдатів від прямих попадань 152-мм артилерійських снарядів. Також заплановано протитанковий рів довжиною 3,4 км.

"Будівництво бункерів є частиною створення балтійської оборонної лінії, за допомогою якої країни Балтії прагнуть захиститися від потенційних атак. Таким чином уряди Таллінна, Риги та Вільнюса реагують на російську агресію проти України, яку розглядають як пряму загрозу національній безпеці", - пише DW.

Нагадаємо

Лідери восьми країн ЄС, що межують з росією, на саміті в Гельсінкі вимагатимуть цільового фінансування оборони в наступному довгостроковому бюджеті блоку. Це пов'язано зі зростанням занепокоєння щодо агресивних дій росії, яка перевіряє їхні кордони.

Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ17.12.25, 08:35 • 21931 перегляд

Віта Зеленецька

Новини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Рига
Вільнюс
Таллінн
Естонія
Україна