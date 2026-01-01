росія у 2025 році прискорила наступ в Україні завдяки зміні тактики - аналіз ISW

російська армія у 2025 році наростила темпи наступу в Україні, застосувавши оновлену тактику. Про це йдеться звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у 2025 році російські війська збільшили середню швидкість просування завдяки новій оперативній моделі, підкріпленій технологічними адаптаціями та зміною тактики нападу.

ISW проаналізував докази і дійшов висновку, що російські війська захопили 4831 квадратний кілометр території України та відвоювали приблизно 473 кв. км які українські війська захопили в Курській області у 2025 році. Російські завоювання в Україні склали 0,8 % території України.

У 2024 році російські війська захопили 3604 кв. км території України.

Дані Генерального штабу ЗСУ показують, що російські війська зазнали 416 570 втрат протягом 2025 року, що в середньому становить 78 солдатів на квадратний кілометр захопленої території в Україні та Курській області.

Середньодобовий темп просування російських військ у 2025 році становив 13,24 кв. км на день, що перевищує середньодобовий показник 9,87 кв. км на день у 2024 році.

Однак темпи просування російських військ протягом 2025 року не були стабільними. Найвищі темпи просування російських військ були зафіксовані в листопаді - 20,99 кв. км на день, але цей пік настав після одного з найповільніших місяців 2025 року - 8,8 кв. км на день у жовтні - і згодом сповільнився до 15 кв. км на день у грудні - зазначає ISW.

Російські війська почали застосовувати нову оперативну модель, яка базується на тривалій кампанії з повітряної блокади бойового простору, тактичних заходах з блокування, місіях з проникнення та масових нападах невеликих груп, що дозволило російським військам просунутися в напрямках Покровська, Олександрівки та Гуляйполя восени 2025 року.

російські окупанти зазнали значних втрат у 2025 році: звіт Генштабу ЗСУ

Російські війська почали досягати певних результатів, використовуючи безпілотники для перекриття українських наземних ліній зв'язку на початку весни 2025 року.

У квітні та травні 2025 року російські військові почали поширювати своїх елітних операторів дронів з Центру передових безпілотних технологій "Рубікон" - елементів, які значною мірою відповідають за успіхи в оперативних зусиллях Росії по всій лінії фронту.

Російські технологічні адаптації також підтримали кампанію Росії з використання дронів. Окупанти збільшили виробництво волоконно-оптичних безпілотників, які є більш стійкими до перешкод української електронної війни, і збільшили дальність їх дії з приблизно семи кілометрів на початку весни 2025 року до близько 20 кілометрів влітку 2025 року.

Російські війська також запровадили безпілотники-"материнські кораблі", які можуть нести та збільшувати дальність FPV-дронів і значно збільшувати дальність ударів російських безпілотників у тилу.

Недавні технологічні адаптації Росії ще більше збільшили дальність дії російських волоконно-оптичних безпілотників до 50-60 км.

Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням

30 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що концентрація російських волоконно-оптичних безпілотників з дальністю дії понад 20 км у напрямку Сіверська дозволила Росії захопити Сіверськ.

Використання російськими військами волоконно-оптичних дронів також покращило їхню здатність перешкоджати українським РЕБ у лісистих районах, таких як Серебрянський лісовий масив, де радіокеровані дрони мають труднощі з функціонуванням.

Російські війська також змінили свої тактичні методи нападу, відійшовши від високовиснажливих наступальних операцій під керівництвом піхоти в червні 2025 року до тактики проникнення і підняття своїх прапорів, щоб досягти і помилково заявити про успіхи на всьому фронті.

Ця зміна тактики дозволила російським військам швидше просуватися у 2025 році, але вони продовжують зазнавати великих втрат за невеликі успіхи.

Аналіз експертів просування росіян у 2025 році

Російське військове командування у 2025 році в основному зосередилося на захопленні решти Донецької області та створенні буферної зони на півночі Сумської та Харківської областей, але не змогло досягти цих цілей.

Заступник глави Офісу Президента України полковник Павло Паліса 5 червня заявив, що Росія мала намір захопити і окупувати всю територію Донецької та Луганської областей до 1 вересня 2025 року, а також створити буферну зону вздовж північного кордону України з Росією до кінця 2025 року. Обидва ці завдання російські війська не змогли виконати.

У 2025 році російські війська зосередилися на захопленні Покровська, просуванні в західній частині Донецької області та наступі на південний схід Дніпропетровської області.

У вересні 2025 року російські війська увійшли в Покровськ і станом на грудень 2025 року захопили 67,63 % міста.

Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня

Наприкінці січня 2025 року російські війська захопили Велику Новосілку, активізували зусилля в напрямку Олександрівки та Гуляйполя і в листопаді 2025 року почали помітне просування до цих міст.

На початку грудня 2025 року російські війська почали операції в Гуляйполі.

У серпні 2025 року російські диверсійні та розвідувальні групи проникли в напрямку Добропілля, але російське військове командування не змогло підкріпити прорив і перетворити тактичні успіхи на оперативний прорив, і українські війська згодом відбили приблизно 70 квадратних кілометрів території, захопленої противником.

Російські війська також продовжували спроби оточити фортечний пояс України з північного сходу та південного заходу. Інтенсивні російські наступальні операції на північний схід від Слов'янська призвели до просування російських військ до Лимана і ймовірного захоплення Сіверська в грудні 2025 року.

Російські війська продовжували намагатися оточити фортечний пояс з південного заходу і до 1 серпня 2025 року завершили захоплення Торецька, витративши 14 місяців на просування приблизно на 6,4 км від південно-східної околиці Торецька до північно-західної околиці Торецька, а в жовтні 2025 року почали спроби захопити Костянтинівку.

Російські війська завершили операцію з витіснення українських військ з Курської області в березні 2025 року і розпочали в основному невдалу наступальну операцію на півночі Сумської області з метою створення "буферної зони"

Окупанти також продовжували зусилля з метою створення "буферної зони" вздовж міжнародного кордону на півночі Харківської області й в липні 2025 року розпочали наступ на Великий Бурлук. Але цей сектор фронту залишався в основному бездіяльним до грудня 2025 року.

Влітку 2025 року російське військове командування активізувало зусилля з захоплення Куп’янська, але, попри заяви Кремля, не змогло завершити захоплення міста, і в грудні 2025 року українські війська відбили більшу частину Куп’янська.

131 бій на фронті, чверть припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу