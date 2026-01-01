російські окупанти зазнали значних втрат у 2025 році: звіт Генштабу ЗСУ

У 2025 році російські окупанти втратили 418 170 убитими та пораненими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Крім того, окупанти впродовж минулого року втратили:

Танків - 1 816;

Бойових броньованих машин - 3 806;

Артилерійських систем – 14 146;

РСЗВ – 331;

Засобів ППО – 234;

Літаків – 65;

Гвинтокрилів – 17;

БПЛА оперативного рівня – 77 322;

Крилатих ракет – 1 133;

Підводних човнів – 1;

Автомобільної техніки – 39 743;

Спеціальної техніки – 363.

Кожен знищений окупант, кожен спалений танк наближає нас до справедливого миру – заявили в Генштабі.

Нагадаємо

У 2025 році росіяни використали понад 60 000 керованих авіабомб, близько 2 400 ракет та понад 100 000 дронів. Повітряна тривога лунала щонайменше 19 033 рази по всій Україні.