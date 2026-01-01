$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 45618 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 56556 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 25774 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 26658 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 24998 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 23045 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 25513 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20957 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18421 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16665 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
російські окупанти зазнали значних втрат у 2025 році: звіт Генштабу ЗСУ

Київ • УНН

 • 270 перегляди

У 2025 році російські окупанти втратили 418 170 вбитими та пораненими. Генштаб ЗСУ також повідомив про значні втрати техніки, включаючи 1 816 танків та 3 806 бойових броньованих машин.

російські окупанти зазнали значних втрат у 2025 році: звіт Генштабу ЗСУ

У 2025 році російські окупанти втратили 418 170 убитими та пораненими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Крім того, окупанти впродовж минулого року втратили:

  • Танків - 1 816;
    • Бойових броньованих машин - 3 806;
      • Артилерійських систем – 14 146;
        • РСЗВ – 331;
          • Засобів ППО – 234;
            • Літаків – 65;
              • Гвинтокрилів – 17;
                • БПЛА оперативного рівня – 77 322;
                  • Крилатих ракет – 1 133;
                    • Підводних човнів – 1;
                      • Автомобільної техніки – 39 743;
                        • Спеціальної техніки – 363.

                          Кожен знищений окупант, кожен спалений танк наближає нас до справедливого миру

                          – заявили в Генштабі.

                          Нагадаємо

                          У 2025 році росіяни використали понад 60 000 керованих авіабомб, близько 2 400 ракет та понад 100 000 дронів. Повітряна тривога лунала щонайменше 19 033 рази по всій Україні.

                          Євген Устименко

