російські окупанти зазнали значних втрат у 2025 році: звіт Генштабу ЗСУ
Київ • УНН
У 2025 році російські окупанти втратили 418 170 вбитими та пораненими. Генштаб ЗСУ також повідомив про значні втрати техніки, включаючи 1 816 танків та 3 806 бойових броньованих машин.
Деталі
Крім того, окупанти впродовж минулого року втратили:
- Танків - 1 816;
- Бойових броньованих
машин - 3 806;
- Артилерійських систем
– 14 146;
- РСЗВ – 331;
- Засобів ППО – 234;
- Літаків – 65;
- Гвинтокрилів – 17;
- БПЛА оперативного
рівня – 77 322;
- Крилатих ракет – 1 133;
- Підводних човнів – 1;
- Автомобільної техніки
– 39 743;
- Спеціальної техніки –
363.
Кожен знищений окупант, кожен спалений танк наближає нас до справедливого миру
Нагадаємо
У 2025 році росіяни використали понад 60 000 керованих авіабомб, близько 2 400 ракет та понад 100 000 дронів. Повітряна тривога лунала щонайменше 19 033 рази по всій Україні.