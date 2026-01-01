российские оккупанты понесли значительные потери в 2025 году: отчет Генштаба ВСУ

В 2025 году российские оккупанты потеряли 418 170 убитыми и ранеными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подробности

Кроме того, оккупанты в течение прошлого года потеряли:

Танков - 1 816;

Боевых бронированных машин - 3 806;

Артиллерийских систем – 14 146;

РСЗО – 331;

Средств ПВО – 234;

Самолетов – 65;

Вертолетов – 17;

БПЛА оперативного уровня – 77 322;

Крылатых ракет – 1 133;

Подводных лодок – 1;

Автомобильной техники – 39 743;

Специальной техники – 363.

Каждый уничтоженный оккупант, каждый сожженный танк приближает нас к справедливому миру – заявили в Генштабе.

Напомним

В 2025 году россияне использовали более 60 000 управляемых авиабомб, около 2 400 ракет и более 100 000 дронов. Воздушная тревога звучала не менее 19 033 раз по всей Украине.