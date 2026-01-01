$42.350.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

российские оккупанты понесли значительные потери в 2025 году: отчет Генштаба ВСУ

Киев • УНН

 • 778 просмотра

В 2025 году российские оккупанты потеряли 418 170 убитыми и ранеными. Генштаб ВСУ также сообщил о значительных потерях техники, включая 1 816 танков и 3 806 боевых бронированных машин.

российские оккупанты понесли значительные потери в 2025 году: отчет Генштаба ВСУ

В 2025 году российские оккупанты потеряли 418 170 убитыми и ранеными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подробности

Кроме того, оккупанты в течение прошлого года потеряли:

  • Танков - 1 816;
    • Боевых бронированных машин - 3 806;
      • Артиллерийских систем – 14 146;
        • РСЗО – 331;
          • Средств ПВО – 234;
            • Самолетов – 65;
              • Вертолетов – 17;
                • БПЛА оперативного уровня – 77 322;
                  • Крылатых ракет – 1 133;
                    • Подводных лодок – 1;
                      • Автомобильной техники – 39 743;
                        • Специальной техники – 363.

                          Каждый уничтоженный оккупант, каждый сожженный танк приближает нас к справедливому миру

                          – заявили в Генштабе.

                          Напомним

                          В 2025 году россияне использовали более 60 000 управляемых авиабомб, около 2 400 ракет и более 100 000 дронов. Воздушная тревога звучала не менее 19 033 раз по всей Украине.

                          Евгений Устименко

                          ОбществоВойна в Украине
                          Техника
                          Воздушная тревога
                          Война в Украине
                          Вооруженные силы Украины
                          Украина