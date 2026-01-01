российские оккупанты понесли значительные потери в 2025 году: отчет Генштаба ВСУ
Киев • УНН
В 2025 году российские оккупанты потеряли 418 170 убитыми и ранеными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Подробности
Кроме того, оккупанты в течение прошлого года потеряли:
- Танков - 1 816;
- Боевых бронированных
машин - 3 806;
- Артиллерийских систем
– 14 146;
- РСЗО – 331;
- Средств ПВО – 234;
- Самолетов – 65;
- Вертолетов – 17;
- БПЛА оперативного
уровня – 77 322;
- Крылатых ракет – 1 133;
- Подводных лодок – 1;
- Автомобильной техники
– 39 743;
- Специальной техники –
363.
Каждый уничтоженный оккупант, каждый сожженный танк приближает нас к справедливому миру
Напомним
В 2025 году россияне использовали более 60 000 управляемых авиабомб, около 2 400 ракет и более 100 000 дронов. Воздушная тревога звучала не менее 19 033 раз по всей Украине.