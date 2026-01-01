$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 48490 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 60231 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 26853 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 27654 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 25787 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 23386 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 25761 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21026 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18481 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16716 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
131 бій на фронті, чверть припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 131 бойове зіткнення, з яких 33 припали на Покровський напрямок. Ворог здійснив 77 авіаційних ударів, скинув 182 керовані авіабомби та залучив 6406 дронів-камікадзе.

131 бій на фронті, чверть припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

Чверть зі 131 бою на фронті минулої доби припала на Покровський напрямок, також ворог був активнішим на Костянтинівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 1 січня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 131 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3587 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6406 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Верхня Терса, Любицьке, Оріхів Запорізької області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Михайлівка Херсонської області; Затока Одеської області.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БпЛА противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 84 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки, Шийківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог провів 11 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Зарічне та у бік населених пунктів Ставки й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили спробу окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія, Гришине та у бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений Гай та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове, Привілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів - в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік01.01.26, 07:48 • 6972 перегляди

Юлія Шрамко

