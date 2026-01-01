131 бой на фронте, четверть пришлась на Покровское направление: карта от Генштаба

Четверть из 131 боя на фронте за прошедшие сутки пришлась на Покровское направление, также враг был активнее на Константиновском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 1 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 77 авиационных ударов, сбросив 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3587 обстрелов, в том числе 84 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6406 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Орехов Запорожской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Михайловка Херсонской области; Затока Одесской области.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БпЛА противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы, совершил 84 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, вблизи населенных пунктов Волчанск и в сторону Обуховки и Долгенького.

На Купянском направлении вчера произошло семь вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки, Шийковки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг провел 11 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Плещеевка, Щербиновка, Торское, Русин Яр и в сторону Софиевки, Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Филиал, Гришино и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Кучеров Яр, Белицкое, Новоподгородное, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Злагода, Рыбное, Зеленый Гай и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, Приволье.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Сладкого и Белогорья.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.