Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 39333 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 48396 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 23553 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 24616 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 23309 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 22044 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 24648 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20736 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18246 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16501 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 39316 просмотра
131 бой на фронте, четверть пришлась на Покровское направление: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 0 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 131 боевое столкновение, из которых 33 пришлись на Покровское направление. Враг совершил 77 авиационных ударов, сбросил 182 управляемые авиабомбы и задействовал 6406 дронов-камикадзе.

131 бой на фронте, четверть пришлась на Покровское направление: карта от Генштаба

Четверть из 131 боя на фронте за прошедшие сутки пришлась на Покровское направление, также враг был активнее на Константиновском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 1 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 77 авиационных ударов, сбросив 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3587 обстрелов, в том числе 84 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6406 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Орехов Запорожской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Михайловка Херсонской области; Затока Одесской области.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БпЛА противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы, совершил 84 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, вблизи населенных пунктов Волчанск и в сторону Обуховки и Долгенького.

На Купянском направлении вчера произошло семь вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки, Шийковки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг провел 11 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Плещеевка, Щербиновка, Торское, Русин Яр и в сторону Софиевки, Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Филиал, Гришино и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Кучеров Яр, Белицкое, Новоподгородное, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Злагода, Рыбное, Зеленый Гай и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, Приволье.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Сладкого и Белогорья.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Юлия Шрамко

