Эстония начинает строительство бункеров на границе с Россией

Эстония начала строительство бункеров на границе с Россией для защиты от возможных атак, планируя к 2027 году возвести до 600 сооружений в рамках балтийской оборонной линии. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

По информации DW, начаты работы по строительству первых пяти сооружений, с помощью которых Эстония планирует защитить свою границу от возможных атак со стороны РФ.

В ближайшие месяцы предполагается построить еще 23 защитных бункера, сообщил Эстонский центр оборонных инвестиций в Таллине. Всего до конца 2027 года планируется построить до 600 бункеров - говорится в сообщении.

Отмечается, что они будут предназначены главным образом для защиты солдат от прямых попаданий 152-мм артиллерийских снарядов. Также запланирован противотанковый ров длиной 3,4 км.

"Строительство бункеров является частью создания балтийской оборонной линии, с помощью которой страны Балтии стремятся защититься от потенциальных атак. Таким образом правительства Таллина, Риги и Вильнюса реагируют на российскую агрессию против Украины, которую рассматривают как прямую угрозу национальной безопасности", - пишет DW.

Напомним

Лидеры восьми стран ЕС, граничащих с Россией, на саммите в Хельсинки потребуют целевого финансирования обороны в следующем долгосрочном бюджете блока. Это связано с ростом обеспокоенности агрессивными действиями России, которая проверяет их границы.

