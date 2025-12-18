$42.180.06
Эстония начинает строительство бункеров на границе с Россией

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Эстония начала строительство первых пяти из 600 защитных бункеров на границе с РФ, которые должны быть возведены до конца 2027 года. Эти сооружения предназначены для защиты солдат от артиллерийских снарядов и являются частью балтийской оборонительной линии против потенциальных атак.

Эстония начинает строительство бункеров на границе с Россией

Эстония начала строительство бункеров на границе с Россией для защиты от возможных атак, планируя к 2027 году возвести до 600 сооружений в рамках балтийской оборонной линии. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

По информации DW, начаты работы по строительству первых пяти сооружений, с помощью которых Эстония планирует защитить свою границу от возможных атак со стороны РФ.

В ближайшие месяцы предполагается построить еще 23 защитных бункера, сообщил Эстонский центр оборонных инвестиций в Таллине. Всего до конца 2027 года планируется построить до 600 бункеров 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что они будут предназначены главным образом для защиты солдат от прямых попаданий 152-мм артиллерийских снарядов. Также запланирован противотанковый ров длиной 3,4 км.

"Строительство бункеров является частью создания балтийской оборонной линии, с помощью которой страны Балтии стремятся защититься от потенциальных атак. Таким образом правительства Таллина, Риги и Вильнюса реагируют на российскую агрессию против Украины, которую рассматривают как прямую угрозу национальной безопасности", - пишет DW.

Напомним

Лидеры восьми стран ЕС, граничащих с Россией, на саммите в Хельсинки потребуют целевого финансирования обороны в следующем долгосрочном бюджете блока. Это связано с ростом обеспокоенности агрессивными действиями России, которая проверяет их границы.

Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ17.12.25, 08:35 • 21931 просмотр

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Рига
Вильнюс
Таллинн
Эстония
Украина