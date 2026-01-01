Українські прикордонники затримали близько 1400 осіб на кордоні з білоруссю у 2025 році

У 2025 році українські прикордонники затримали близько 1400 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України на напрямку кордону з Білоруссю. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

Попри те що основний потік порушень припадає на кордон з країнами ЄС, білоруський напрямок залишається активним, а прикордонні підрозділи продовжують фіксувати та припиняти спроби незаконного перетину кордону.

Найбільше спроб перетину кордону так і залишається на кордоні з країнами Європейського Союзу, але на напрямку кордону з Білоруссю, також, є спроби незаконного перетину кордону, і ми цих порушників затримуємо, і в 2025 році, таких порушників затримано близько 1400 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон на цьому напрямку - заявив Андрій Демченко.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Демченко заявив, що 45 тис. осіб – це ті, кого затримали при спробі незаконного перетину кордону. Він наголосив, що ДПСУ не контролює повернення громадян з-за кордону.