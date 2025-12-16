$42.250.05
Восемь "прифронтовых" стран ЕС требуют финансирования обороны на фоне усиления российской угрозы - Politico

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Лидеры восьми стран ЕС, граничащих с россией, на саммите в Хельсинки будут требовать целевого финансирования обороны в следующем долгосрочном бюджете блока. Это связано с ростом обеспокоенности агрессивными действиями россии, которая проверяет их границы.

Восемь "прифронтовых" стран ЕС требуют финансирования обороны на фоне усиления российской угрозы - Politico

Самые восточные страны Европы имеют четкое послание для Брюсселя: россия проверяет их границы, и ЕС должен начать платить за ответ. Лидеры восьми государств ЕС, граничащих с россией, используют саммит в Хельсинки во вторник, чтобы настаивать на целевом финансировании обороны в следующем долгосрочном бюджете блока, со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Это они объясняют тем, что безопасность на передовой больше не может рассматриваться исключительно как национальные расходы, по словам трех европейских чиновников.

"Укрепление восточного фланга Европы должно стать общей ответственностью Европы", – заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в понедельник.

Первый в своем роде саммит, который возглавляет премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, подчеркивает растущую тревогу среди так называемых стран восточного фланга ЕС относительно все более дерзких усилий россии проверить их оборону и посеять панику среди их населения, пишет издание.

В последние месяцы россия ввела истребители в воздушное пространство Эстонии и отправила десятки беспилотников глубоко на территорию Польши и Румынии. Ее союзник беларусь неоднократно останавливал воздушное сообщение Литвы, позволяя гигантским воздушным шарам пересекать свои границы. А на прошлой неделе главный посланник москвы сергей лавров высказал завуалированную угрозу Финляндии выйти из НАТО, пишет издание.

"россия является угрозой для Европы… в далеком будущем, - сказал Орпо финской ежедневной газете Helsingin Sanomat в субботу. - В ЕС всегда существует конкуренция за ресурсы, но [финансирование обороны] - это не то, что у кого-то забирают".

Вторничная конференция, в которой участвуют Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Болгария, проходит в течение критической недели для Европы. В понедельник несколько лидеров ЕС встретились с представителями США, пытаясь заключить мирное соглашение по войне РФ против Украины, всего за три дня до того, как все 27 стран ЕС снова соберутся на решающий саммит, который определит, разблокируют ли они 210 миллиардов евро замороженных российских средств для Украины.

В центре обсуждения во вторник будет разблокирование денег ЕС.

Страны-"прифронтовики" хотят, чтобы ЕС "предложил новые финансовые возможности для приграничных стран и финансовые инструменты на основе солидарности", сказал один из чиновников.

В рамках своего бюджетного предложения на 2028-2034 годы Европейская комиссия планирует увеличить свои расходы на оборону в пять раз до 131 миллиарда евро. Страны-"прифронтовики" хотели бы, чтобы часть этих средств была направлена на регион, заявили двое чиновников, и это сообщение они, вероятно, повторят во время саммита Европейского совета в Брюсселе в четверг.

Тем временем ЕС должен рассмотреть новые финансовые инструменты, подобные программе блока "займы на оружие" на 150 миллиардов евро под названием SAFE, заявили те же два чиновника. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе сообщила, что она получила призывы создать "вторую программу SAFE" после того, как первая версия была превышена по количеству заявок.

Страны-"прифронтовики" также хотят возложить свой политический вес на два будущих проекта ЕС для поддержки борьбы дронов и более широкой обороны блока, заявили два чиновника. Лидеры ЕС отказались официально одобрить инициативы Eastern Flank Watch и European Drone Defense Initiative на саммите в октябре из-за оппозиции таких стран, как Венгрия, Франция и Германия, которые считали их превышением Брюсселем своих обязанностей в сфере обороны, заявили тогда два дипломата ЕС.

Просьба зарезервировать часть бюджета ЕС для определенного региона также может столкнуться с сопротивлением со стороны других стран. Чтобы обойти это, страны восточного фланга должны связать "улучшение оборонной инфраструктуры с общим экономическим развитием [ЕС]", сказал Джейми Ши, старший научный сотрудник по вопросам обороны аналитического центра Friends of Europe и бывший спикер НАТО.

Он добавил, что столицы стран-членов передовой также должны рассмотреть возможность "открытия [этих инфраструктурных проектов] для конкурентных торгов" для фирм за пределами региона.

Наличные не будут единственным спорным вопросом в тени вторничной встречи. В последние недели администрация Дональда Трампа неоднократно упрекала Европу, а президент США назвал лидеров континента "слабыми".

Такие страны, как Германия и Дания, отреагировали на растущие предостережения США, непосредственно опровергнув недавнюю критику и официально назвав Вашингтон "риском безопасности", пишет издание.

Но такой подход разозлил страны на передовой, осознавая, что ставит под угрозу обязательства Вашингтона по коллективной обороне НАТО, которое они рассматривают как последнюю линию защиты от москвы, пишет издание.

Эта точка зрения, как отмечает издание, также отражает растущую обеспокоенность внутри НАТО, что мирное соглашение в Украине предоставит москве больше возможностей для перевооружения и перенаправления своих усилий на страны на передовой.

"Если война в Украине прекратится… [россия] желает занять своих солдат", - сказал один высокопоставленный дипломат НАТО, утверждая, что эти войска, вероятно, будут "передислоцированы в нашем направлении".

"Европа должна взять на себя [собственную] оборону", - добавил дипломат. Но пока континент не станет военно независимым, "мы не должны так говорить" о США, утверждали они: "Это действительно опасно [и] глупо".

Юлия Шрамко

