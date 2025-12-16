$42.190.08
00:23 • 472 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
00:04 • 582 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
21:58 • 1802 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
19:26 • 10842 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 35904 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 33331 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 27685 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 25280 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 39814 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 23220 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
публикации
Эксклюзивы
Есть план "А" и план "Б" - Зеленский объяснил, на что пойдет репарационный заем

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что замороженные российские активы на сумму до 210 миллиардов долларов являются финансовой гарантией безопасности для Украины. Он представил два сценария их использования: на восстановление после войны или на ежегодную финансовую помощь в 40-45 млрд евро для ВСУ в случае продолжения агрессии.

Есть план "А" и план "Б" - Зеленский объяснил, на что пойдет репарационный заем

Замороженные российские активы в Европе и их использование для восстановления Украины служат гарантией безопасности. Сейчас существуют два возможных сценария развития событий в этом вопросе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы СМИ, передает УНН.

На сегодняшний день репарационный заем или любой формат, рассчитанный на сумму российских замороженных активов, это от 150 до 200, в целом 210 миллиардов долларов, - это геймченджер (фактор, меняющий игру – ред.). Это гарантия безопасности для Украины, финансовая гарантия безопасности

- сказал Глава государства.

По словам президента Украины, сейчас рассматриваются два возможных сценария использования замороженных активов России - планы А и Б.

План А - завершение войны. В этом случае средства и транши будут направлены на масштабное восстановление и развитие экономики и инфраструктуры Украины.

План Б - продолжение агрессии России. Тогда Украина рассчитывает на ежегодную финансовую помощь в размере 40–45 млрд евро, которая будет направлена на ВСУ, оборону и безопасность государства.

Зеленский добавил, что третий вариант - если возникнут проблемы с получением репарационного займа. В таком случае Украина рассчитывает на альтернативные варианты финансирования в размерах вышеупомянутого транша - по этому поводу с руководством Евросоюза уже ведутся переговоры.

В понедельник, 15 декабря послы ЕС в Брюсселе обсудили поправки Европейской комиссии к предложению по репарационному кредиту для финансирования Украины. Эти поправки направлены на решение озабоченностей Бельгии, а также Италии, Болгарии и Мальты, которые призывают к альтернативным вариантам.

Глава дипломатии ЕС Каллас сообщила, что лидеры ЕС обсудят финансирование Украины на встрече в четверг, 18 декабря, где наиболее вероятным вариантом является репарационный кредит. Этот кредит будет основан на замороженных российских активах, что позволит избежать использования средств налогоплательщиков.

Вита Зеленецкая

