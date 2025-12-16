Есть план "А" и план "Б" - Зеленский объяснил, на что пойдет репарационный заем

Президент Владимир Зеленский заявил, что замороженные российские активы на сумму до 210 миллиардов долларов являются финансовой гарантией безопасности для Украины. Он представил два сценария их использования: на восстановление после войны или на ежегодную финансовую помощь в 40-45 млрд евро для ВСУ в случае продолжения агрессии.