Есть план "А" и план "Б" - Зеленский объяснил, на что пойдет репарационный заем
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что замороженные российские активы на сумму до 210 миллиардов долларов являются финансовой гарантией безопасности для Украины. Он представил два сценария их использования: на восстановление после войны или на ежегодную финансовую помощь в 40-45 млрд евро для ВСУ в случае продолжения агрессии.
Замороженные российские активы в Европе и их использование для восстановления Украины служат гарантией безопасности. Сейчас существуют два возможных сценария развития событий в этом вопросе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы СМИ, передает УНН.
На сегодняшний день репарационный заем или любой формат, рассчитанный на сумму российских замороженных активов, это от 150 до 200, в целом 210 миллиардов долларов, - это геймченджер (фактор, меняющий игру – ред.). Это гарантия безопасности для Украины, финансовая гарантия безопасности
По словам президента Украины, сейчас рассматриваются два возможных сценария использования замороженных активов России - планы А и Б.
План А - завершение войны. В этом случае средства и транши будут направлены на масштабное восстановление и развитие экономики и инфраструктуры Украины.
План Б - продолжение агрессии России. Тогда Украина рассчитывает на ежегодную финансовую помощь в размере 40–45 млрд евро, которая будет направлена на ВСУ, оборону и безопасность государства.
Зеленский добавил, что третий вариант - если возникнут проблемы с получением репарационного займа. В таком случае Украина рассчитывает на альтернативные варианты финансирования в размерах вышеупомянутого транша - по этому поводу с руководством Евросоюза уже ведутся переговоры.
Напомним
В понедельник, 15 декабря послы ЕС в Брюсселе обсудили поправки Европейской комиссии к предложению по репарационному кредиту для финансирования Украины. Эти поправки направлены на решение озабоченностей Бельгии, а также Италии, Болгарии и Мальты, которые призывают к альтернативным вариантам.
Глава дипломатии ЕС Каллас сообщила, что лидеры ЕС обсудят финансирование Украины на встрече в четверг, 18 декабря, где наиболее вероятным вариантом является репарационный кредит. Этот кредит будет основан на замороженных российских активах, что позволит избежать использования средств налогоплательщиков.
Активы РФ на 210 млрд евро останутся замороженными в ЕС до выплаты репараций Украине - Каллас12.12.25, 22:12 • 4843 просмотра