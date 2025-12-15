$42.190.08
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 1512 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
14:19 • 1684 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Ексклюзив
13:38 • 8700 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 11786 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 15211 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 17902 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 19036 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20153 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18681 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
Посли ЄС сьогодні обговорюють поправки до пропозиції "репараційного кредиту" для України через занепокоєння Бельгії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Посли ЄС сьогодні у Брюсселі обговорюють поправки Європейської комісії до пропозиції щодо репараційного кредиту для фінансування України. Ці поправки спрямовані на вирішення занепокоєнь Бельгії, а також Італії, Болгарії та Мальти, які закликають до альтернативних варіантів.

Посли ЄС сьогодні обговорюють поправки до пропозиції "репараційного кредиту" для України через занепокоєння Бельгії - ЗМІ

Посли ЄС зустрічаються сьогодні у Брюсселі для обговорення поправок Європейської комісії до пропозиції щодо репараційного кредиту для фінансування України у наступні роки із використанням заморожених активів рф, спрямовані на вирішення численних занепокоєнь Бельгії, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Посли ЄС зустрінуться в Брюсселі в понеділок на полях зустрічі міністрів закордонних справ, де вони обговорять поправки Європейської комісії до пропозиції щодо кредиту, спрямовані на вирішення численних занепокоєнь Бельгії

- повідомили численні дипломати ЄС.

Тим часом у п'ятницю Італія, Болгарія та Мальта опублікували спільну заяву з Бельгією, закликаючи ЄС розглянути "альтернативні варіанти" "репараційного кредиту" для фінансування України з використанням заморожених активів рф, включаючи випуск спільного боргу. Їхні заклики були повторені протягом вихідних Чехією.

Промосковський лідер Угорщини Віктор Орбан, пише видання, також рішуче виступає проти схеми позик, тоді як аналогічно дружній до кремля лідер Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме жодного використання російських активів для фінансування військових витрат України.

Тим часом інші міністри заявили, що вони відмовляться навіть розглядати альтернативи схемі кредиту. "Кредит на репарації – це не основний і не найкращий, але єдиний варіант мобілізації фінансів для потреб України", – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Я вважаю, що справді важливо, щоб ми працювали разом, і я вважаю, що важливо, щоб ми опрацювали будь-які занепокоєння, які можуть виникнути у колег", - сказала голова МЗС Ірландії Гелен Макенті.

Усе більше складно, але "ще є кілька днів": Каллас досі називає "репараційний кредит" найвірогіднішим варіантом для України попри опір15.12.25, 11:07 • 2240 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Ірландія
Європейська комісія
Роберт Фіцо
Брюссель
Мальта
Литва
Бельгія
Чехія
Болгарія
Італія
Словаччина
Угорщина
Україна
Віктор Орбан