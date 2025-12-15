Посли ЄС сьогодні обговорюють поправки до пропозиції "репараційного кредиту" для України через занепокоєння Бельгії - ЗМІ

Посли ЄС зустрічаються сьогодні у Брюсселі для обговорення поправок Європейської комісії до пропозиції щодо репараційного кредиту для фінансування України у наступні роки із використанням заморожених активів рф, спрямовані на вирішення численних занепокоєнь Бельгії, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Тим часом у п'ятницю Італія, Болгарія та Мальта опублікували спільну заяву з Бельгією, закликаючи ЄС розглянути "альтернативні варіанти" "репараційного кредиту" для фінансування України з використанням заморожених активів рф, включаючи випуск спільного боргу. Їхні заклики були повторені протягом вихідних Чехією.

Промосковський лідер Угорщини Віктор Орбан, пише видання, також рішуче виступає проти схеми позик, тоді як аналогічно дружній до кремля лідер Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме жодного використання російських активів для фінансування військових витрат України.

Тим часом інші міністри заявили, що вони відмовляться навіть розглядати альтернативи схемі кредиту. "Кредит на репарації – це не основний і не найкращий, але єдиний варіант мобілізації фінансів для потреб України", – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Я вважаю, що справді важливо, щоб ми працювали разом, і я вважаю, що важливо, щоб ми опрацювали будь-які занепокоєння, які можуть виникнути у колег", - сказала голова МЗС Ірландії Гелен Макенті.

