Послы ЕС сегодня обсуждают поправки к предложению "репарационного кредита" для Украины из-за обеспокоенности Бельгии - СМИ

Послы ЕС встречаются сегодня в Брюсселе для обсуждения поправок Европейской комиссии к предложению о репарационном кредите для финансирования Украины в последующие годы с использованием замороженных активов рф, направленных на решение многочисленных опасений Бельгии, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Послы ЕС встретятся в Брюсселе в понедельник на полях встречи министров иностранных дел, где они обсудят поправки Европейской комиссии к предложению о кредите, направленные на решение многочисленных опасений Бельгии - сообщили многочисленные дипломаты ЕС.

Тем временем в пятницу Италия, Болгария и Мальта опубликовали совместное заявление с Бельгией, призывая ЕС рассмотреть "альтернативные варианты" "репарационному кредиту" для финансирования Украины с использованием замороженных активов рф, включая выпуск совместного долга. Их призывы были повторены в течение выходных Чехией.

Промосковский лидер Венгрии Виктор Орбан, пишет издание, также решительно выступает против схемы займов, тогда как аналогично дружественный к кремлю лидер Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать никакого использования российских активов для финансирования военных расходов Украины.

Тем временем другие министры заявили, что они откажутся даже рассматривать альтернативы схеме кредита. "Кредит на репарации – это не основной и не лучший, но единственный вариант мобилизации финансов для нужд Украины", – сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Я считаю, что действительно важно, чтобы мы работали вместе, и я считаю, что важно, чтобы мы проработали любые опасения, которые могут возникнуть у коллег", - сказала глава МИД Ирландии Хелен Макэнти.

Все более трудно, но "еще есть несколько дней": Каллас до сих пор называет "репарационный кредит" наиболее вероятным вариантом для Украины, несмотря на сопротивление