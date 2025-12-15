$42.190.08
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителя
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Послы ЕС сегодня обсуждают поправки к предложению "репарационного кредита" для Украины из-за обеспокоенности Бельгии - СМИ

Киев • УНН

Послы ЕС сегодня в Брюсселе обсуждают поправки Европейской комиссии к предложению о репарационном кредите для финансирования Украины. Эти поправки направлены на решение обеспокоенности Бельгии, а также Италии, Болгарии и Мальты, которые призывают к альтернативным вариантам.

Послы ЕС встречаются сегодня в Брюсселе для обсуждения поправок Европейской комиссии к предложению о репарационном кредите для финансирования Украины в последующие годы с использованием замороженных активов рф, направленных на решение многочисленных опасений Бельгии, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Послы ЕС встретятся в Брюсселе в понедельник на полях встречи министров иностранных дел, где они обсудят поправки Европейской комиссии к предложению о кредите, направленные на решение многочисленных опасений Бельгии

- сообщили многочисленные дипломаты ЕС.

Тем временем в пятницу Италия, Болгария и Мальта опубликовали совместное заявление с Бельгией, призывая ЕС рассмотреть "альтернативные варианты" "репарационному кредиту" для финансирования Украины с использованием замороженных активов рф, включая выпуск совместного долга. Их призывы были повторены в течение выходных Чехией.

Промосковский лидер Венгрии Виктор Орбан, пишет издание, также решительно выступает против схемы займов, тогда как аналогично дружественный к кремлю лидер Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать никакого использования российских активов для финансирования военных расходов Украины.

Тем временем другие министры заявили, что они откажутся даже рассматривать альтернативы схеме кредита. "Кредит на репарации – это не основной и не лучший, но единственный вариант мобилизации финансов для нужд Украины", – сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Я считаю, что действительно важно, чтобы мы работали вместе, и я считаю, что важно, чтобы мы проработали любые опасения, которые могут возникнуть у коллег", - сказала глава МИД Ирландии Хелен Макэнти.

Все более трудно, но "еще есть несколько дней": Каллас до сих пор называет "репарационный кредит" наиболее вероятным вариантом для Украины, несмотря на сопротивление
15.12.25, 11:07

Юлия Шрамко

