Эксклюзив
07:53 • 4556 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 6912 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 11024 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 19472 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 29251 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 26392 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 36130 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 38826 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 52412 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 77468 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Все более трудно, но "еще есть несколько дней": Каллас до сих пор называет "репарационный кредит" наиболее вероятным вариантом для Украины, несмотря на сопротивление

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила, что лидеры ЕС обсудят финансирование Украины на встрече в четверг, где наиболее вероятным вариантом является репарационный кредит. Этот кредит будет основан на замороженных российских активах, что позволит избежать использования средств налогоплательщиков.

Все более трудно, но "еще есть несколько дней": Каллас до сих пор называет "репарационный кредит" наиболее вероятным вариантом для Украины, несмотря на сопротивление

Наиболее вероятным вариантом обеспечения финансирования для Украины на следующие годы является репарационный кредит, цели еще не достигнуты, "и это становится все более трудным", но работа идет, и есть еще несколько дней перед запланированным на 18 декабря саммитом, где ожидается решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Это действительно очень важная неделя для вопросов финансирования (для Украины). У нас есть разные варианты, и они будут обсуждены на встрече лидеров в четверг. Что сказал президент Кошта: "Мы не покинем встречу, пока не получим результат", пока не получим решение по финансированию для Украины. Наиболее вероятным вариантом является репарационный кредит, и именно над этим мы работаем. Мы еще не достигли цели, и это становится все более трудно, но мы выполняем работу. У нас еще есть несколько дней

- сказала глава дипломатии ЕС Каллас в ответ на вопрос о планах по поддержке Украины в 2026 году, военной помощью и дипломатически.

На просьбу прокомментировать присоединение других стран блока к Бельгии относительно альтернативы репарационному кредиту, и теряет ли этот вариант финансирования импульс в ЕС, Каллас указала: "Конечно, это сложно. Как мы знаем, с разных сторон оказывается разное давление, но нам также нужно иметь очень четкое видение".

"Другие варианты на самом деле не очень перспективны. Мы уже пробовали это раньше. Если подумать – даже, кажется, это было два года назад – когда я предложила еврооблигации; это не сработало, потому что нужна поддержка всех. Репарационный кредит, который мы можем предоставить с помощью голосования квалифицированного большинства (QMV), основан на замороженных российских активах. Это означает, что он не поступает из денег наших налогоплательщиков, что также важно, и это также четко сигнализирует о том, что если вы наносите весь этот ущерб другой стране, вы должны уплатить репарации", - отметила глава дипломатии ЕС.

"Конечно, у нас есть решение голосования QMV, но без Бельгии, я думаю, это было бы не очень легко, потому что они имеют большинство активов, и я думаю, что важно, чтобы они были на нашей стороне, что бы мы ни делали", - указала Каллас.

И добавила: "Что я хочу сказать, так это то, что, конечно, некоторые страны в Европе больше привыкли к угрозам, исходящим со стороны россии, чем другие, и я хочу сказать вам, что это лишь угрозы. Если мы будем оставаться едиными, мы намного сильнее, и это лишь угрозы, которые создает россия, даже то, что мы видели раньше. Поэтому я очень хочу, чтобы у всех нас был ясный ум".

ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico15.12.25, 08:29 • 11036 просмотров

Юлия Шрамко

