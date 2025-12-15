Все более трудно, но "еще есть несколько дней": Каллас до сих пор называет "репарационный кредит" наиболее вероятным вариантом для Украины, несмотря на сопротивление

Наиболее вероятным вариантом обеспечения финансирования для Украины на следующие годы является репарационный кредит, цели еще не достигнуты, "и это становится все более трудным", но работа идет, и есть еще несколько дней перед запланированным на 18 декабря саммитом, где ожидается решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Это действительно очень важная неделя для вопросов финансирования (для Украины). У нас есть разные варианты, и они будут обсуждены на встрече лидеров в четверг. Что сказал президент Кошта: "Мы не покинем встречу, пока не получим результат", пока не получим решение по финансированию для Украины. Наиболее вероятным вариантом является репарационный кредит, и именно над этим мы работаем. Мы еще не достигли цели, и это становится все более трудно, но мы выполняем работу. У нас еще есть несколько дней - сказала глава дипломатии ЕС Каллас в ответ на вопрос о планах по поддержке Украины в 2026 году, военной помощью и дипломатически.

На просьбу прокомментировать присоединение других стран блока к Бельгии относительно альтернативы репарационному кредиту, и теряет ли этот вариант финансирования импульс в ЕС, Каллас указала: "Конечно, это сложно. Как мы знаем, с разных сторон оказывается разное давление, но нам также нужно иметь очень четкое видение".

"Другие варианты на самом деле не очень перспективны. Мы уже пробовали это раньше. Если подумать – даже, кажется, это было два года назад – когда я предложила еврооблигации; это не сработало, потому что нужна поддержка всех. Репарационный кредит, который мы можем предоставить с помощью голосования квалифицированного большинства (QMV), основан на замороженных российских активах. Это означает, что он не поступает из денег наших налогоплательщиков, что также важно, и это также четко сигнализирует о том, что если вы наносите весь этот ущерб другой стране, вы должны уплатить репарации", - отметила глава дипломатии ЕС.

"Конечно, у нас есть решение голосования QMV, но без Бельгии, я думаю, это было бы не очень легко, потому что они имеют большинство активов, и я думаю, что важно, чтобы они были на нашей стороне, что бы мы ни делали", - указала Каллас.

И добавила: "Что я хочу сказать, так это то, что, конечно, некоторые страны в Европе больше привыкли к угрозам, исходящим со стороны россии, чем другие, и я хочу сказать вам, что это лишь угрозы. Если мы будем оставаться едиными, мы намного сильнее, и это лишь угрозы, которые создает россия, даже то, что мы видели раньше. Поэтому я очень хочу, чтобы у всех нас был ясный ум".

