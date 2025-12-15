ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico

Европейский Союз сталкивается с критической неделей, пытаясь защитить Украину от невыгодного мирного соглашения, заключенного США и россией, одновременно пытаясь спасти соглашение о финансировании многомиллиардного кредита для Украины, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

После серии резких нападок со стороны Вашингтона, в частности заявления президента США Дональда Трампа в интервью о том, что европейские лидеры "слабы", ближайшие дни станут настоящим испытанием их мужества, пишет издание.

Думаю, что они слабы: Трамп резко раскритиковал Европу и ее лидеров

В понедельник лидеры попытаются наладить связи и использовать свою силу убеждения относительно мирного соглашения, когда встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским и американскими чиновниками в Берлине. В то же время в Брюсселе министры иностранных дел и дипломаты ЕС будут бороться за то, чтобы завоевать на свою сторону все большее количество европейских правительств, выступающих против плана кредитования - говорится в публикации.

К четвергу, когда все 27 лидеров соберутся в Брюсселе на саммит, который "обещает стать одним из важнейших за последние годы", они будут надеяться получить больше ясности относительно того, окупилась ли интенсивная дипломатия. С едкой критикой Трампа - европейские лидеры "говорят, но не делают ничего" - и резкими предупреждениями Генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе со стороны россии, звучащими в их ушах, они ничего не воспринимают как должное, отмечает издание.

"Мы - следующая цель россии, и мы уже в опасности, - сказал Рютте на прошлой неделе. - россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к масштабам войны, которые пережили наши деды и прадеды".

Генсек НАТО Рютте: "мы - следующая цель россии", время действовать сейчас

Неудивительно, что европейские чиновники называют следующие несколько дней экзистенциальными. Последняя попытка дипломатии - это встреча лидеров Великобритании, Германии и, возможно, Франции, потенциально с зятем Трампа Джаредом Кушнером и его специальным посланником Стивом Уиткоффом, с Зеленским в Берлине.

Будто подчеркивая важность встречи, "многочисленные европейские главы государств и правительств, а также лидеры ЕС и НАТО присоединятся к переговорам" после первоначального обсуждения, заявил Стефан Корнелиус, спикер канцлера Германии Фридриха Мерца. Президент Франции Эммануэль Макрон не подтвердил свое присутствие, но в воскресенье пообщался с Зеленским по телефону.

Обсуждение будет представлять собой попытку Европы повлиять на окончательное урегулирование через несколько недель после того, как 28-пунктный мирный план, разработанный Уиткоффом - как сообщается, с помощью нескольких кремлевских чиновников - вызвал бурную негативную реакцию как в Киеве, так и в европейских столицах. С тех пор они пытались разработать альтернативу.

Дальнейшая разобщенность Европы на этой неделе станет "катастрофическим сигналом для Украины", сказал один из чиновников ЕС. Такой результат будет не просто ударом молота по стране, пострадавшей от войны, добавил чиновник: "Также справедливо будет сказать, что Европа тогда также потерпит неудачу".

Относительно территорий

На этот раз внимание будет сосредоточено на 20-пунктной поправке к плану, разработанной Украиной и ее европейскими союзниками и представленной в Вашингтон на рассмотрение на прошлой неделе, пишет издание.

Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины

Содержание остается неясным, и ничего не решено, но судьба украинских территорий под российской оккупацией особенно сложна. Трамп выдвинул идею освобождения территорий украинскими и российскими войсками и создания демилитаризованной "свободной экономической зоны", где могли бы действовать американские бизнес-интересы. Украина отклонила это предложение, по словам французского чиновника, которому была предоставлена анонимность из-за чувствительности переговоров.

"США настаивали на территориальных уступках, несмотря на ожесточенные возражения Европы", добавил чиновник, что "создало трения с администрацией Трампа".

Европейские лидеры настаивают на том, что не может быть никакого прогресса в отношении территории, пока Украине не будут предложены гарантии безопасности.

Относительно НАТО

В знак движения к определенному соглашению, Зеленский заявил на прошлых выходных, что готов "пойти на компромисс" и не требовать членства Украины в НАТО. Вместо этого, стране следует предоставить специальное соглашение о коллективной обороне", сказал он журналистам в разговоре в WhatsApp, пишет издание.

Президент заявил, что вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры

"Двусторонние гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами… и гарантии безопасности от наших европейских коллег для нас, а также от других стран, таких как Канада и Япония, - эти гарантии безопасности для нас дают возможность предотвратить очередную вспышку российской агрессии", - сказал он.

Дальнейшие встречи ЕС

У Европы будут дополнительные возможности обсудить дальнейшие действия после понедельника. Министры иностранных дел ЕС продолжат во вторник в Брюсселе обсуждать планы саммита в четверг. Тем временем, в среду, лидеры "восточного фланга" Европы, среди которых будут представлены страны Балтии и Польша, встретятся в Хельсинки.

Относительно финансирования

ЕС месяцами пытается убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера согласиться на план использования денежной стоимости 185 миллиардов евро российских государственных активов, хранящихся в брюссельском депозитарии Euroclear для финансирования и вооружения Украины (остальная часть общего финансового пакета в размере 210 миллиардов евро будет включать 25 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся по всему блоку).

ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения

В знак того, что шансы на соглашение на саммите в четверг ухудшаются, а не улучшаются, Италия - третья по величине страна ЕС - в письме, опубликованном в пятницу, которое также подписали Мальта и Болгария, поддержала требования Бельгии искать альтернативные варианты финансирования Украины.

Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также отклонил этот план в воскресенье.

Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины - Бабиш

Чем больше таких случаев у нас будет, тем больше вероятность того, что нам придется искать другие решения - сказал дипломат ЕС.

Пять стран - даже если к ним присоединятся прокремлевские Венгрия и Словакия - не смогут создать блокирующее меньшинство, но их публичная критика подрывает надежды Еврокомиссии на достижение политического соглашения на этой неделе.

Встреча послов ЕС, изначально запланированная на вечер воскресенья, была перенесена на понедельник, пишет издание.

Хотя дипломатические усилия в последнюю минуту вызвали обеспокоенность у многих, что деньги могут быть не одобрены до конца года, на фоне того, как Украина нуждается в этих средствах, трое дипломатов настаивали, что "они придерживаются плана и что никаких альтернатив пока не рассматривается".

Бельгия конструктивно сотрудничает по проекту мер, активно внося предложения и изменения в документ, которые будут рассмотрены на встрече послов в понедельник, заявил один из дипломатов и чиновник ЕС.

Решение по российским активам - это "решение о будущем Европы, которое определит, является ли ЕС все еще актуальным игроком, сказал немецкий чиновник. - Варианта Б нет".