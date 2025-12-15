ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico

Європейський Союз стикається з критичним тижнем, намагаючись захистити Україну від невигідної мирної угоди, укладеної США та росією, одночасно намагаючись врятувати угоду про фінансування багатомільярдного кредиту для України, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Після серії різких нападок з боку Вашингтона, зокрема заяви президента США Дональда Трампа в інтерв'ю про те, що європейські лідери "слабкі", найближчі дні стануть справжнім випробуванням їхньої мужності, пише видання.

У понеділок лідери спробують налагодити зв'язки та використати свою силу переконання щодо мирної угоди, коли зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським та американськими чиновниками в Берліні. Водночас у Брюсселі міністри закордонних справ та дипломати ЄС боротимуться за те, щоб завоювати на свою сторону дедалі більшу кількість європейських урядів, які виступають проти плану кредитування - ідеться у публікації.

До четверга, коли всі 27 лідерів зберуться в Брюсселі на саміт, який "обіцяє стати одним із найважливіших за останні роки", вони сподіватимуться отримати більше ясності щодо того, чи окупилася інтенсивна дипломатія. З уїдливою критикою Трампа - європейські лідери "говорять, але не роблять нічого" - та різкими попередженнями Генерального секретаря НАТО Марка Рютте про загрозу з боку росії, що лунають у їхніх вухах, вони нічого не сприймають як належне, зазначає видання.

"Ми - наступна ціль росії, і ми вже в небезпеці, - сказав Рютте минулого тижня. - росія повернула війну до Європи, і ми повинні бути готові до масштабів війни, які пережили наші діди та прадіди".

Не дивно, що європейські чиновники називають наступні кілька днів екзистенційними. Остання спроба дипломатії - це зустріч лідерів Великої Британії, Німеччини та, можливо, Франції, потенційно з зятем Трампа Джаредом Кушнером та його спеціальним посланцем Стівом Віткоффом, із Зеленським у Берліні.

Ніби підкреслюючи важливість зустрічі, "численні європейські глави держав та урядів, а також лідери ЄС та НАТО приєднаються до переговорів" після початкового обговорення, заявив Стефан Корнеліус, речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Президент Франції Еммануель Макрон не підтвердив свою присутність, але в неділю поспілкувався із Зеленським телефоном.

Обговорення буде являти собою спробу Європи вплинути на остаточне врегулювання через кілька тижнів після того, як 28-пунктний мирний план, розроблений Віткоффом - як повідомляється, за допомогою кількох кремлівських чиновників - викликав бурхливу негативну реакцію як у Києві, так і в європейських столицях. Відтоді вони намагалися розробити альтернативу.

Подальша роз'єднаність Європи цього тижня стане "катастрофічним сигналом для України", сказав один із чиновників ЄС. Такий результат буде не просто ударом молота по країні, що постраждала від війни, додав чиновник: "Також справедливо буде сказати, що Європа тоді також зазнає невдачі".

Щодо територій

Цього разу увага буде зосереджена на 20-пунктній поправці до плану, розробленій Україною та його європейськими союзниками та поданої до Вашингтона на розгляд минулого тижня, пише видання.

Зміст залишається неясним, і нічого не вирішено, але доля українських територій під російською окупацією є особливо складною. Трамп висунув ідею звільнення територій українськими та російськими військами та створення демілітаризованої "вільної економічної зони", де могли б діяти американські бізнес-інтереси. Україна відхилила цю пропозицію, за словами французького чиновника, якому було надано анонімність через чутливість переговорів.

"США наполягали на територіальних поступках, попри запеклі заперечення Європи", додав чиновник, що "створило тертя з адміністрацією Трампа".

Європейські лідери наполягають на тому, що не може бути жодного прогресу щодо території, поки Україні не будуть запропоновані гарантії безпеки.

Щодо НАТО

На знак руху до певної угоди, Зеленський заявив минулими вихідними, що готовий "піти на компроміс" і не вимагати членства України в НАТО. Натомість, країні слід надати спеціальну угоду про колективну оборону", сказав він журналістам у розмові в WhatsApp, пише видання.

"Двосторонні гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами… і гарантії безпеки від наших європейських колег для нас, а також від інших країн, таких як Канада та Японія, - ці гарантії безпеки для нас дають можливість запобігти черговому спалаху російської агресії", - сказав він.

Подальші зустрічі ЄС

У Європи будуть додаткові можливості обговорити подальші дії після понеділка. Міністри справ ЄС продовжать у вівторок у Брюсселі обговорювати плани саміту в четвер. Тим часом, у середу, лідери "східного флангу" Європи, серед яких будуть представлені країни Балтії та Польща, зустрінуться в Гельсінкі.

Щодо фінансування

ЄС місяцями намагається переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера погодитися на план використання грошової вартості 185 мільярдів євро російських державних активів, що зберігаються в брюссельському депозитарії Euroclear для фінансування та озброєння України (решта загального фінансового пакету обсягом 210 мільярдів євро включатиме 25 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються по всьому блоку).

На знак того, що шанси на угоду на саміті в четвер погіршуються, а не покращуються, Італія - третя за величиною країна ЄС - у листі, опублікованому в п'ятницю, який також підписали Мальта та Болгарія, підтримала вимоги Бельгії шукати альтернативні варіанти фінансування України.

Новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також відхилив цей план у неділю.

Чим більше таких випадків у нас буде, тим більша ймовірність того, що нам доведеться шукати інші рішення - сказав дипломат ЄС.

П'ять країн - навіть якщо до них приєднаються прокремлівські Угорщина та Словаччина - не зможуть створити блокуючу меншість, але їхня публічна критика підриває надії Єврокомісії на досягнення політичної угоди цього тижня.

Зустріч послів ЄС, спочатку запланована на вечір неділі, була перенесена на понеділок, пише видання.

Хоча дипломатичні зусилля в останню хвилину викликали занепокоєння у багатьох, що гроші можуть бути не схвалені до кінця року, на тлі того, як Україна потребує цих коштів, троє дипломатів наполягали, що "вони дотримуються плану і що жодних альтернатив поки що не розглядається".

Бельгія конструктивно співпрацює щодо проєкту заходів, активно вносячи пропозиції та зміни до документа, які будуть розглянуті на зустрічі послів у понеділок, заявив один із дипломатів та чиновник ЄС.

Рішення щодо російських активів - це "рішення про майбутнє Європи, яке визначить, чи є ЄС все ще актуальним гравцем, сказав німецький чиновник. - Варіанту Б немає".