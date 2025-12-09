Думаю, що вони слабкі: Трамп різко розкритикував Європу та її лідерів

$42.070.01
10:59
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
07:23
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
8 грудня, 14:55
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД 9 грудня, 03:32
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая 08:11
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно 08:36
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську 09:24
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо 09:55
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість 12:00
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим 09:02
Ексклюзив
09:02 • 15151 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців 07:23
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ 8 грудня, 13:00
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 52803 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію 8 грудня, 12:25
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 48191 перегляди
Володимир Зеленський
Лев XIV
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Білорусь
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно 08:36
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros. 8 грудня, 15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 58960 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO 5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому 5 грудня, 06:50
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Forbes
The New York Times

Думаю, що вони слабкі: Трамп різко розкритикував Європу та її лідерів

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Трамп накинувся з критикою на традиційних союзників США за нездатність контролювати міграцію та покласти край російсько-українській війні.

Думаю, що вони слабкі: Трамп різко розкритикував Європу та її лідерів

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico засудив Європу, назвавши її групою країн, що "розкладається", очолюваних "слабкими" людьми, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що Трамп принижував традиційних союзників США за нездатність контролювати міграцію та покласти край російсько-українській війні, а також давав зрозуміти, що підтримає європейських політичних кандидатів, які поділяють його бачення майбутнього континенту.

Ця різка критика європейського політичного керівництва є найзапеклішим на сьогодні осудом президентом цих західних демократій і загрожує рішучим розривом з такими країнами, як Франція та Німеччина, у яких і без того вкрай напружені відносини з адміністрацією Трампа, наголошує Politico.

"Я думаю, вони слабкі", - сказав Трамп про європейських політичних лідерів. "Але я також думаю, що вони хочуть бути максимально політкоректними".

"Я думаю, вони не знають, що робити", - додав він. "Європа не знає, що робити".

росія має вигіднішу позицію на переговорах, ніж Україна - Трамп09.12.25, 13:57 • 486 переглядiв

Крім того, Трамп заявив, що не вірить у роль європейських лідерів у прагненні покласти край війні: "Вони кажуть, але нічого не роблять, і війна все триває та триває".

Антоніна Туманова

Політика
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Франція
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки