росія має вигіднішу позицію на переговорах, ніж Україна - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія перебуває у вигіднішому становищі на переговорах з Україною. Він також розкритикував європейських лідерів за бездіяльність у припиненні війни.
росія, очевидно, перебуває у вигіднішому становищі на переговорах, ніж Україна. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Politico, передає УНН.
Немає жодних сумнівів. Це - росія. Це набагато більша країна
Додамо
Крім того, американський лідер різко розкритикував Європу.
Крім того, Трамп заявив, що не вірить у роль європейських лідерів у прагненні покласти край війні: "Вони кажуть, але нічого не роблять, і війна все триває та триває".
Як відзначає видання, його слова пролунали в особливо складний момент переговорів про припинення війни росії в Україні, оскільки європейські лідери висловлюють стурбованість тим, що Трамп може кинути Україну та її континентальних союзників на свавілля російської агресії.
В інтерв'ю Трамп не дав жодних запевнень європейцям щодо цього.
Трамп знову закликав Україну провести вибори09.12.25, 13:44 • 298 переглядiв