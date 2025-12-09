росія має вигіднішу позицію на переговорах, ніж Україна - Трамп

росія, очевидно, перебуває у вигіднішому становищі на переговорах, ніж Україна. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Politico, передає УНН.

Немає жодних сумнівів. Це - росія. Це набагато більша країна - так Трамп відповів на запитання про те, у кого зараз більш виграшна позиція на переговорах.

Додамо

Крім того, американський лідер різко розкритикував Європу.

Крім того, Трамп заявив, що не вірить у роль європейських лідерів у прагненні покласти край війні: "Вони кажуть, але нічого не роблять, і війна все триває та триває".

Як відзначає видання, його слова пролунали в особливо складний момент переговорів про припинення війни росії в Україні, оскільки європейські лідери висловлюють стурбованість тим, що Трамп може кинути Україну та її континентальних союзників на свавілля російської агресії.

В інтерв'ю Трамп не дав жодних запевнень європейцям щодо цього.

