На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
10:26 • 4944 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
09:02 • 14271 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 24916 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
07:00 • 19507 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 25910 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 36871 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32264 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34253 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
8 грудня, 14:34 • 32130 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
росія має вигіднішу позицію на переговорах, ніж Україна - Трамп

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія перебуває у вигіднішому становищі на переговорах з Україною. Він також розкритикував європейських лідерів за бездіяльність у припиненні війни.

росія має вигіднішу позицію на переговорах, ніж Україна - Трамп

росія, очевидно, перебуває у вигіднішому становищі на переговорах, ніж Україна. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Politico, передає УНН.

Немає жодних сумнівів. Це - росія. Це набагато більша країна 

- так Трамп відповів на запитання про те, у кого зараз більш виграшна позиція на переговорах.

Додамо

Крім того, американський лідер різко розкритикував Європу.

Крім того, Трамп заявив, що не вірить у роль європейських лідерів у прагненні покласти край війні: "Вони кажуть, але нічого не роблять, і війна все триває та триває".

Як відзначає видання, його слова пролунали в особливо складний момент переговорів про припинення війни росії в Україні, оскільки європейські лідери висловлюють стурбованість тим, що Трамп може кинути Україну та її континентальних союзників на свавілля російської агресії.

В інтерв'ю Трамп не дав жодних запевнень європейцям щодо цього.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дональд Трамп
Європа
Україна