Трамп знову закликав Україну провести вибори
Київ • УНН
Дональд Трамп закликав Україну провести вибори, заявивши, що в країні давно не було виборів і нинішня ситуація не є демократією. Він також висловив сумнів у діях європейських лідерів щодо припинення війни.
Президент США Дональд Трамп закликав Україну провести вибори і поставив під сумнів українську демократію, передає УНН із посиланням на Politico.
"У них давно не було виборів", - сказав Трамп.
"Знаєте, вони говорять про демократію, але в результаті це вже не демократія" - додав президент США.
Крім того, Трамп заявив, що не вірить у роль європейських лідерів у прагненні покласти край війні: "Вони кажуть, але нічого не роблять, і війна все триває та триває".
