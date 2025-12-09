Трамп снова призвал Украину провести выборы

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 1356 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 4260 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 24400 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 19224 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 25704 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 36691 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32141 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34188 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32080 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33904 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
публикации
Эксклюзивы
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16
9 декабря, 01:53 • 16934 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД
9 декабря, 03:32 • 20443 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого Николая
08:11 • 12711 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино
08:36 • 6422 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску
09:24 • 7646 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
07:23 • 24400 просмотра
Никаких санкций, действовать через Россию
8 декабря, 15:38 • 14605 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 52182 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 47611 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 47158 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино
08:36 • 6628 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
8 декабря, 15:34 • 22034 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 58567 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
5 декабря, 12:40 • 64663 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
5 декабря, 06:50 • 74773 просмотра
Трамп снова призвал Украину провести выборы

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Дональд Трамп призвал Украину провести выборы, заявив, что в стране давно не было выборов и нынешняя ситуация не является демократией. Он также выразил сомнение в действиях европейских лидеров по прекращению войны.

Президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы и поставил под сомнение украинскую демократию, передает УНН со ссылкой на Politico.

"У них давно не было выборов", - сказал Трамп.

"Знаете, они говорят о демократии, но в результате это уже не демократия" - добавил президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что не верит в роль европейских лидеров в стремлении положить конец войне: "Они говорят, но ничего не делают, и война все продолжается и продолжается".

Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"08.12.25, 04:06 • 23642 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Дональд Трамп
Украина