Трамп снова призвал Украину провести выборы
Киев • УНН
Дональд Трамп призвал Украину провести выборы, заявив, что в стране давно не было выборов и нынешняя ситуация не является демократией. Он также выразил сомнение в действиях европейских лидеров по прекращению войны.
Президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы и поставил под сомнение украинскую демократию, передает УНН со ссылкой на Politico.
"У них давно не было выборов", - сказал Трамп.
"Знаете, они говорят о демократии, но в результате это уже не демократия" - добавил президент США.
Кроме того, Трамп заявил, что не верит в роль европейских лидеров в стремлении положить конец войне: "Они говорят, но ничего не делают, и война все продолжается и продолжается".
