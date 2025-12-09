россия имеет более выгодную позицию на переговорах, чем Украина - Трамп

россия, очевидно, находится в более выгодном положении на переговорах, чем Украина. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, передает УНН.

Нет никаких сомнений. Это - россия. Это гораздо более крупная страна - так Трамп ответил на вопрос о том, у кого сейчас более выигрышная позиция на переговорах.

Добавим

Кроме того, американский лидер резко раскритиковал Европу.

Кроме того, Трамп заявил, что не верит в роль европейских лидеров в стремлении положить конец войне: "Они говорят, но ничего не делают, и война все продолжается и продолжается".

Как отмечает издание, его слова прозвучали в особенно сложный момент переговоров о прекращении войны России в Украине, поскольку европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что Трамп может бросить Украину и ее континентальных союзников на произвол российской агрессии.

В интервью Трамп не дал никаких заверений европейцам по этому поводу.

Трамп снова призвал Украину провести выборы