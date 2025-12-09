$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 5184 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 25073 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 19594 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 25968 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС
8 декабря, 18:20 • 36922 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32297 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
8 декабря, 14:55 • 34273 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32147 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34003 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
россия имеет более выгодную позицию на переговорах, чем Украина - Трамп

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия находится в более выгодном положении на переговорах с Украиной. Он также раскритиковал европейских лидеров за бездействие в прекращении войны.

россия имеет более выгодную позицию на переговорах, чем Украина - Трамп

россия, очевидно, находится в более выгодном положении на переговорах, чем Украина. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, передает УНН.

Нет никаких сомнений. Это - россия. Это гораздо более крупная страна 

- так Трамп ответил на вопрос о том, у кого сейчас более выигрышная позиция на переговорах.

Добавим

Кроме того, американский лидер резко раскритиковал Европу.

Кроме того, Трамп заявил, что не верит в роль европейских лидеров в стремлении положить конец войне: "Они говорят, но ничего не делают, и война все продолжается и продолжается".

Как отмечает издание, его слова прозвучали в особенно сложный момент переговоров о прекращении войны России в Украине, поскольку европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что Трамп может бросить Украину и ее континентальных союзников на произвол российской агрессии.

В интервью Трамп не дал никаких заверений европейцам по этому поводу.

Трамп снова призвал Украину провести выборы09.12.25, 13:44 • 370 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Европа
Украина