россия имеет более выгодную позицию на переговорах, чем Украина - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что россия находится в более выгодном положении на переговорах с Украиной. Он также раскритиковал европейских лидеров за бездействие в прекращении войны.
россия, очевидно, находится в более выгодном положении на переговорах, чем Украина. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, передает УНН.
Нет никаких сомнений. Это - россия. Это гораздо более крупная страна
Добавим
Кроме того, американский лидер резко раскритиковал Европу.
Кроме того, Трамп заявил, что не верит в роль европейских лидеров в стремлении положить конец войне: "Они говорят, но ничего не делают, и война все продолжается и продолжается".
Как отмечает издание, его слова прозвучали в особенно сложный момент переговоров о прекращении войны России в Украине, поскольку европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что Трамп может бросить Украину и ее континентальных союзников на произвол российской агрессии.
В интервью Трамп не дал никаких заверений европейцам по этому поводу.
