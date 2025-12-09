Думаю, что они слабы: Трамп резко раскритиковал Европу и ее лидеров

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico осудил Европу, назвав ее группой "разлагающихся" стран, возглавляемых "слабыми" людьми, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что Трамп унижал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и положить конец российско-украинской войне, а также давал понять, что поддержит европейских политических кандидатов, разделяющих его видение будущего континента.

Эта резкая критика европейского политического руководства является самым ожесточенным на сегодняшний день осуждением президентом этих западных демократий и грозит решительным разрывом с такими странами, как Франция и Германия, у которых и без того крайне напряженные отношения с администрацией Трампа, подчеркивает Politico.

"Я думаю, они слабые", - сказал Трамп о европейских политических лидерах. "Но я также думаю, что они хотят быть максимально политкорректными".

"Я думаю, они не знают, что делать", - добавил он. "Европа не знает, что делать".

россия имеет более выгодную позицию на переговорах, чем Украина - Трамп

Кроме того, Трамп заявил, что не верит в роль европейских лидеров в стремлении положить конец войне: "Они говорят, но ничего не делают, и война все продолжается и продолжается".