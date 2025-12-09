Думаю, что они слабы: Трамп резко раскритиковал Европу и ее лидеров

$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
10:26 • 5708 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 25430 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
07:00 • 19777 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 26098 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 37027 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32361 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34307 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
8 декабря, 14:34 • 32178 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34036 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 20939 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 13243 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 7590 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 8750 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 6536 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 474 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 25430 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14752 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
8 декабря, 13:00 • 52570 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 12:25 • 47979 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 7636 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 22277 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
8 декабря, 08:10 • 58823 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 64875 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 74977 просмотра
Думаю, что они слабы: Трамп резко раскритиковал Европу и ее лидеров

Киев

 80 просмотра

Трамп обрушился с критикой на традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и положить конец российско-украинской войне.

Думаю, что они слабы: Трамп резко раскритиковал Европу и ее лидеров

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico осудил Европу, назвав ее группой "разлагающихся" стран, возглавляемых "слабыми" людьми, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что Трамп унижал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и положить конец российско-украинской войне, а также давал понять, что поддержит европейских политических кандидатов, разделяющих его видение будущего континента.

Эта резкая критика европейского политического руководства является самым ожесточенным на сегодняшний день осуждением президентом этих западных демократий и грозит решительным разрывом с такими странами, как Франция и Германия, у которых и без того крайне напряженные отношения с администрацией Трампа, подчеркивает Politico.

"Я думаю, они слабые", - сказал Трамп о европейских политических лидерах. "Но я также думаю, что они хотят быть максимально политкорректными".

"Я думаю, они не знают, что делать", - добавил он. "Европа не знает, что делать".

россия имеет более выгодную позицию на переговорах, чем Украина - Трамп09.12.25, 13:57 • 354 просмотра

Кроме того, Трамп заявил, что не верит в роль европейских лидеров в стремлении положить конец войне: "Они говорят, но ничего не делают, и война все продолжается и продолжается".

Антонина Туманова

Политика
Выборы в США
Война в Украине
Дональд Трамп
Франция
Европа
Германия
Соединённые Штаты