Думаю, что они слабы: Трамп резко раскритиковал Европу и ее лидеров
Киев • УНН
Трамп обрушился с критикой на традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и положить конец российско-украинской войне.
Президент США Дональд Трамп в интервью Politico осудил Европу, назвав ее группой "разлагающихся" стран, возглавляемых "слабыми" людьми, передает УНН.
Детали
Издание отмечает, что Трамп унижал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и положить конец российско-украинской войне, а также давал понять, что поддержит европейских политических кандидатов, разделяющих его видение будущего континента.
Эта резкая критика европейского политического руководства является самым ожесточенным на сегодняшний день осуждением президентом этих западных демократий и грозит решительным разрывом с такими странами, как Франция и Германия, у которых и без того крайне напряженные отношения с администрацией Трампа, подчеркивает Politico.
"Я думаю, они слабые", - сказал Трамп о европейских политических лидерах. "Но я также думаю, что они хотят быть максимально политкорректными".
"Я думаю, они не знают, что делать", - добавил он. "Европа не знает, что делать".
Кроме того, Трамп заявил, что не верит в роль европейских лидеров в стремлении положить конец войне: "Они говорят, но ничего не делают, и война все продолжается и продолжается".