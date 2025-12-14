Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
10:14 • 2548 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 27353 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 51282 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 36851 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 36690 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 30470 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19269 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18578 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16293 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14285 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
92%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Полк "Ахіллес" знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськVideo14 грудня, 01:56 • 7520 перегляди
росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України14 грудня, 02:36 • 10634 перегляди
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів14 грудня, 03:31 • 13771 перегляди
У передмісті Парижа запрацювала найдовша в Європі міська канатна дорога14 грудня, 04:44 • 3628 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну07:29 • 4626 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 34874 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 40190 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 40417 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 50207 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 74113 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Німеччина
Берлін
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 19352 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 21411 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 26359 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 60811 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 41357 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
С-300
Ракетна система С-400

Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що США та деякі європейські країни не підтримали вступ України до НАТО. Це сталося під час переговорів щодо мирного плану американської адміністрації.

Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери

США і деякі європейські країни не підтримали вступ України до НАТО як гарантію безпеки в рамках переговорів довкола мирного плану американської адміністрації. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО і це були б реальні гарантії безпеки. Однак такий напрямок деякі партнери в США і Європі не підтримали.

Сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, а саме гарантії Article 5 від США для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії тощо. Ці гарантії безпеки для нас - це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку

- наголосив він.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що переговори щодо гарантій безпеки для України від США та Європи досягли значного прогресу. США готові надати гарантії на основі статті 5 НАТО, схвалені Конгресом, з юридичною силою.

США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану - Зеленський14.12.25, 13:06 • 584 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Канада
Японія
Володимир Зеленський
Україна