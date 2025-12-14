Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери
Президент Володимир Зеленський заявив, що США та деякі європейські країни не підтримали вступ України до НАТО. Це сталося під час переговорів щодо мирного плану американської адміністрації.
Деталі
Зеленський зазначив, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО і це були б реальні гарантії безпеки. Однак такий напрямок деякі партнери в США і Європі не підтримали.
Сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, а саме гарантії Article 5 від США для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії тощо. Ці гарантії безпеки для нас - це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку
Нагадаємо
Раніше ЗМІ повідомляли, що переговори щодо гарантій безпеки для України від США та Європи досягли значного прогресу. США готові надати гарантії на основі статті 5 НАТО, схвалені Конгресом, з юридичною силою.
