США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану - Зеленський
Київ • УНН
Україна ще не отримала офіційної реакції від Сполучених Штатів Америки щодо останніх пропозицій до мирного плану. Про це у спілкуванні з медіа заявив президент Володимир Зеленський, пише УНН.
Деталі
Президент зауважив, що певні сигнали надходять через переговорну команду.
Ні, я ще не отримав реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою перемовну, переговорну команду. Але я отримую всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні
Президент уточнив, що вже сьогодні розпочинається активний дипломатичний день у Берліні.
Сьогодні в нас Україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца і, напевно, ввечері ще буду бачитись з деякими нашими лідерами Європи
За словами Президента, Україна налаштована на продовження діалогу з партнерами та готова обговорювати подальші кроки щодо мирного врегулювання.
Нагадаємо
Україна передала американській стороні відповідь на останній проєкт мирного плану. Цей документ є результатом переговорів з командою Трампа та європейськими партнерами.
