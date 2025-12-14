$42.270.00
Ексклюзив
10:14 • 1640 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 26397 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 50126 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 36137 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 35979 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 30063 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19048 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18482 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16204 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14222 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану - Зеленський

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Україна ще не отримала офіційної реакції від США щодо останніх пропозицій до мирного плану. Президент Зеленський зауважив, що певні сигнали надходять через переговорну команду.

США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану - Зеленський

Україна ще не отримала офіційної реакції від Сполучених Штатів Америки щодо останніх пропозицій до мирного плану. Про це у спілкуванні з медіа заявив президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

Президент зауважив, що певні сигнали надходять через переговорну команду.

Ні, я ще не отримав реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою перемовну, переговорну команду. Але я отримую всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні

- заявив Зеленський.

Президент уточнив, що вже сьогодні розпочинається активний дипломатичний день у Берліні.

Сьогодні в нас Україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца і, напевно, ввечері ще буду бачитись з деякими нашими лідерами Європи

- додав він.

За словами Президента, Україна налаштована на продовження діалогу з партнерами та готова обговорювати подальші кроки щодо мирного врегулювання.

Нагадаємо

Україна передала американській стороні відповідь на останній проєкт мирного плану. Цей документ є результатом переговорів з командою Трампа та європейськими партнерами.

Кушнер та Віткофф прибули до Берліна на зустріч із Зеленським - ЗМІ14.12.25, 12:50 • 266 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін