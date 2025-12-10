Україна передала свою відповідь на останній проєкт мирного плану США - ЗМІ
Київ • УНН
Україна передала американській стороні відповідь на останній проєкт мирного плану. Цей документ є результатом переговорів з командою Трампа та європейськими партнерами.
Україна передала адміністрації президента США Дональда Трампа відповідь на останній проєкт мирного плану, повідомляє журналіст Axios Барак Равід в соцмережі X, пише УНН.
Деталі
"У середу Україна надала адміністрації Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану США", - написав Равід.
Доповнення
Президент Зеленський повідомляв, що Україна найближчим часом передасть США документ після кількох раундів мирних переговорів. Це відбудеться після роботи з командою Трампа та європейськими партнерами.
Також Зеленський повідомляв, що є три документи щодо завершення війни рф проти України, які стосуються гарантій безпеки та відновлення України.