Україна передала свою відповідь на останній проєкт мирного плану США - ЗМІ

18:59
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше
10 грудня, 10:30
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
10 грудня, 12:35
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення
10 грудня, 13:56
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника
15:26
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
16:30
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись
17:55
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
16:30
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення
10 грудня, 13:56
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
10 грудня, 12:17
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Коломойський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Ізраїль
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
10 грудня, 13:37
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
10 грудня, 12:35
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті
10 грудня, 12:19
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше
10 грудня, 10:30
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа
10 грудня, 07:53
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp
Дипломатка

Україна передала свою відповідь на останній проєкт мирного плану США - ЗМІ

Київ

 • 122 перегляди

Україна передала американській стороні відповідь на останній проєкт мирного плану. Цей документ є результатом переговорів з командою Трампа та європейськими партнерами.

Україна передала свою відповідь на останній проєкт мирного плану США - ЗМІ

Україна передала адміністрації президента США Дональда Трампа відповідь на останній проєкт мирного плану, повідомляє журналіст Axios Барак Равід в соцмережі X, пише УНН.

Деталі

"У середу Україна надала адміністрації Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану США", - написав Равід.

Доповнення

Президент Зеленський повідомляв, що Україна найближчим часом передасть США документ після кількох раундів мирних переговорів. Це відбудеться після роботи з командою Трампа та європейськими партнерами.

Також Зеленський повідомляв, що є три документи щодо завершення війни рф проти України, які стосуються гарантій безпеки та відновлення України.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна