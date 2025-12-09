Є три документи щодо завершення війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є три документи щодо завершення війни рф проти України, які стосуються гарантій безпеки та відновлення України, передає УНН.

Так, це правда. Ми обговорюємо з американцями і вже обговорюємо з європейцями. Я дуже радий, що ми залучили наших європейських партнерів. Три документи. Є рамковий документ з 20 пунктів, він постійно змінюється, і це нормально. Жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи і світу

Він зазначив, що другий документ - це гарантії безпеки.

"Ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від військових наших і їх діалог з американцями. І все це треба об'єднати, в принципі, з засадами "коаліції охочих". Складно говорити про це, але тим не менш ви це побачите. Гарантії безпеки важливий документ між нами і США, між нами і європейцями", - додав Президент.

За його словами, третій документ - це відновлення.

Хтось каже, що це економічний розвиток України, це відновлення. Безумовно, це проєкт, який повинен працювати після того, як закінчиться війна, або буде припинення вогню. Над цим документом ми також працюємо