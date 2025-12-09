49.020.03
19:09
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
18:20 • 4002 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
15:34 • 18895 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 22411 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 20578 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 27550 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 33831 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 48002 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28670 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30994 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про три документи щодо завершення війни з РФ, які стосуються гарантій безпеки, відновлення України та рамкових домовленостей. Ці документи обговорюються з американськими та європейськими партнерами.

Є три документи щодо завершення війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є три документи щодо завершення війни рф проти України, які стосуються гарантій безпеки та відновлення України, передає УНН.

Деталі

Так, це правда. Ми обговорюємо з американцями і вже обговорюємо з європейцями. Я дуже радий, що ми залучили наших європейських партнерів. Три документи. Є рамковий документ з 20 пунктів, він постійно змінюється, і це нормально. Жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи і світу

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що другий документ - це гарантії безпеки.

"Ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від військових наших і їх діалог з американцями. І все це треба об'єднати, в принципі, з засадами "коаліції охочих". Складно говорити про це, але тим не менш ви це побачите. Гарантії безпеки важливий документ між нами і США, між нами і європейцями", - додав Президент.

За його словами, третій документ - це відновлення.

Хтось каже, що це економічний розвиток України, це відновлення. Безумовно, це проєкт, який повинен працювати після того, як закінчиться війна, або буде припинення вогню. Над цим документом ми також працюємо

- наголосив глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США, однак вони мають бути реальними, а не як Будапештський меморандум. Проте, головним питанням залишається те, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії росії.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна