Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про три документи щодо завершення війни з РФ, які стосуються гарантій безпеки, відновлення України та рамкових домовленостей. Ці документи обговорюються з американськими та європейськими партнерами.
Деталі
Так, це правда. Ми обговорюємо з американцями і вже обговорюємо з європейцями. Я дуже радий, що ми залучили наших європейських партнерів. Три документи. Є рамковий документ з 20 пунктів, він постійно змінюється, і це нормально. Жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи і світу
Він зазначив, що другий документ - це гарантії безпеки.
"Ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від військових наших і їх діалог з американцями. І все це треба об'єднати, в принципі, з засадами "коаліції охочих". Складно говорити про це, але тим не менш ви це побачите. Гарантії безпеки важливий документ між нами і США, між нами і європейцями", - додав Президент.
За його словами, третій документ - це відновлення.
Хтось каже, що це економічний розвиток України, це відновлення. Безумовно, це проєкт, який повинен працювати після того, як закінчиться війна, або буде припинення вогню. Над цим документом ми також працюємо
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США, однак вони мають бути реальними, а не як Будапештський меморандум. Проте, головним питанням залишається те, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії росії.